Пошла жара: в Новосибирск на два дня пришло лето

В первый летний день будет до +23 градусов

Новосибирские синоптики рассказали прогноз на ближайшие дни — в субботу температура в городе поднимется до 26 градусов тепла.





На сегодня, 1 июня, синоптики подтвердили прогноз, который давали в середине недели: ожидается, что температура поднимется до +23 градусов.





«Днём без осадков, ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура ночью +9...+11 , днём 21–23 градуса тепла. 2 [июня], в субботу, без осадков, ветер юго-западный 6–11 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура ночью 12–14 градусов, а днём 24–26 градусов», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Днём в воскресенье, 3 июня, синоптики ждут прохождения холодного фронта и циклона, который идёт с запада.







Ещё ночью 3 июня дождя не будет, а днём ждут небольших осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 8–13 м/с, днём местами порывы до 18 м/с. Ночью будет 15–17 градусов тепла, а днём в воскресенье будет 16–18 градусов, но в течение дня температура станет понижаться.







В начале следующей недели погода будет неустойчивой, и летней жары синоптики пока не ждут: днём прогнозируется до 15–20 градусов тепла.