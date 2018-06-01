Пошла жара: в Новосибирск на два дня пришло лето
Новосибирские синоптики рассказали прогноз на ближайшие дни — в субботу температура в городе поднимется до 26 градусов тепла.
На сегодня, 1 июня, синоптики подтвердили прогноз, который давали в середине недели: ожидается, что температура поднимется до +23 градусов.
«Днём без осадков, ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура ночью
Днём в воскресенье, 3 июня, синоптики ждут прохождения холодного фронта и циклона, который идёт с запада.
Ещё ночью 3 июня дождя не будет, а днём ждут небольших осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 8–13 м/с, днём местами порывы до 18 м/с. Ночью будет 15–17 градусов тепла, а днём в воскресенье будет 16–18 градусов, но в течение дня температура станет понижаться.
В начале следующей недели погода будет неустойчивой, и летней жары синоптики пока не ждут: днём прогнозируется до 15–20 градусов тепла.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой