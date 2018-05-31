Дачу может подтопить: власти предупредили новосибирцев о повышении уровня воды в Оби
Владельцев дач в Первомайском районе Новосибирска предупреждают о сбросах воды, которая может прийти на участки.
«На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы Новосибирского водохранилища было принято решение об увеличении с 4 июня сбросов воды в нижний бьеф Новосибирского гидроузла до 4350 кубических метров в секунду», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Ожидается, что уровень воды в Оби на новосибирском водомерном посту поднимется.
«Согласно многолетним наблюдениям, возможно подтопление отдельных садовых участков в СНТ "Геолог" Первомайского района», — предупредили в мэрии.
Необходимость увеличения сбросов обусловлена тем, что по уточненному прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды притоки в Новосибирское водохранилище в июне ожидаются больше, чем прогнозировалось ранее.
«Снижение темпа наполнения водохранилища позволит минимизировать зону возможного затопления садовых участков при пропуске второй волны половодья», — отметили в пресс-центре.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.
В прошлом году первая большая вода пришла на дачи в двадцатых числах мая.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Татьяны Кривенко