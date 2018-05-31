Дачу может подтопить: власти предупредили новосибирцев о повышении уровня воды в Оби

Приток воды в водохранилище ожидают больше, чем предполагалось прежде

Владельцев дач в Первомайском районе Новосибирска предупреждают о сбросах воды, которая может прийти на участки.







«На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы Новосибирского водохранилища было принято решение об увеличении с 4 июня сбросов воды в нижний бьеф Новосибирского гидроузла до 4350 кубических метров в секунду», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.







Ожидается, что уровень воды в Оби на новосибирском водомерном посту поднимется.







«Согласно многолетним наблюдениям, возможно подтопление отдельных садовых участков в СНТ "Геолог" Первомайского района», — предупредили в мэрии.







Необходимость увеличения сбросов обусловлена тем, что по уточненному прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды притоки в Новосибирское водохранилище в июне ожидаются больше, чем прогнозировалось ранее.







«Снижение темпа наполнения водохранилища позволит минимизировать зону возможного затопления садовых участков при пропуске второй волны половодья», — отметили в пресс-центре.







Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.







В прошлом году первая большая вода пришла на дачи в двадцатых числах мая.