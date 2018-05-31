Новосибирец избил на детской площадке напуганного собакой мужчину и поплатился свободой

В колонии осуждённому предстоит провести два года
В колонии осуждённому предстоит провести два года

В Новосибирске прошёл суд над 29-летним Владимиром Кузевановым, который избил незнакомца на детской площадке во дворе дома на «Родниках».


«Он вину признал, на стадии следствия написал явку с повинной. <…> Когда дело уже находилось на рассмотрении в суде, возместил потерпевшему ущерб — 70 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.


По её словам, инцидент произошёл 1 января 2018 года во дворе дома № 17 на улице Краузе. Как сообщается в материалах уголовного дела, сначала Кузеванов бил оппонента по лицу: не меньше одного раза кулаком и не меньше двух раз — головой. От ударов потерпевший упал на снег. После этого нападавший подошёл к лежащему незнакомцу и продолжил бить кулаком по голове и лицу, а вдобавок ещё и пнул. 


Позже экспертиза показала, что избитый мужчина получил серьёзные травмы, в том числе тяжёлый ушиб головного мозга и переломы костей лица.


Как пояснила Екатерина Махова, суд рассматривал дело в особом порядке, поэтому не допрашивал участников процесса. Но как следует из показаний потерпевшего, которые он дал во время расследования уголовного дела, конфликт начался из-за собаки.


Избитый мужчина — житель дома № 19/1 на улице Краузе — пояснял следователям, что 1 января около 11:30 он вышел гулять с 7-летней дочерью. До этого в новогоднюю ночь он немного выпил, но утром был адекватен. Отец и дочь пришли на детскую площадку во дворе соседнего дома, чтобы девочка покаталась на ледяной горке. Спустя полчаса на площадку пришла девушка 16–17 лет на вид с красным новогодним колпаком на голове. Вместе с девушкой был лабрадор без поводка и намордника.


По словам потерпевшего, пёс бегал по всей площадке и начал прыгать на его дочь, которая боится собак. Тогда он в корректной форме сделал замечание девушке и попросил убрать лабрадора с детской площадки. Но девушка проигнорировала эту просьбу, сделав вид, что не слышит. Мужчина продолжил настаивать на своём и протянул руку, чтобы дотронуться до новогоднего колпака, но даже не успел его задеть, как девушка увернулась и колпак слетел с её головы.


После этого, согласно показаниям пострадавшего, девушка стала огрызаться, позвонила кому-то по мобильному телефону и после разговора сообщила мужчине, что сейчас с ним разберутся. Через несколько минут из дома № 17 вышел незнакомец: он сразу направился к девушке с собакой и о чём-то с ней поговорил, при этом девушка показала рукой на своего оппонента. После этого незнакомец направился в его сторону и, ничего не говоря, ударил кулаком по лицу, следует из показаний избитого мужчины.


Когда он упал, оппонент не дал ему возможности встать и продолжил бить, приговаривая, что «это за девочку». Сам потерпевший, по его словам, на удары не отвечал, а только пытался рукой прикрыть окровавленное лицо, а потом схватил обидчика за одежду и стал отодвигать его в сторону. После того как незнакомец ушёл, избитый мужчина поднялся на ноги, позвал дочь и пошёл с ней домой. Из дома он сам вызвал скорую помощь. Пострадавшего увезли в городскую клиническую больницу № 1 — там врачи оказали ему первую помощь и отпустили. Но на следующий день пациенту стало хуже, и его пришлось госпитализировать.


Как уточнила Екатерина Махова со ссылкой на материалы дела, девушка с собакой приходится дочерью гражданской жене Владимира Кузеванова. Сегодня, 31 мая, Калининский районный суд Новосибирска вынес ему приговор. Судья признала 29-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и приговорила его к двум годам колонии общего режима.


Приговор в законную силу ещё не вступил.


Накануне в Новосибирске завершился суд по другому делу об избиении: 27-летний Айдыс Ооржак получил реальный срок за то, что сломал рёбра водителю маршрутки из-за нежелания рассчитываться за проезд.

Прочтений: 5022
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено