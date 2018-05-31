Новосибирец избил на детской площадке напуганного собакой мужчину и поплатился свободой
В Новосибирске прошёл суд над 29-летним Владимиром Кузевановым, который избил незнакомца на детской площадке во дворе дома на «Родниках».
«Он вину признал, на стадии следствия написал явку с повинной. <…> Когда дело уже находилось на рассмотрении в суде, возместил потерпевшему ущерб — 70 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.
По её словам, инцидент произошёл 1 января 2018 года во дворе дома
Позже экспертиза показала, что избитый мужчина получил серьёзные травмы, в том числе тяжёлый ушиб головного мозга и переломы костей лица.
Как пояснила Екатерина Махова, суд рассматривал дело в особом порядке, поэтому не допрашивал участников процесса. Но как следует из показаний потерпевшего, которые он дал во время расследования уголовного дела, конфликт начался из-за собаки.
Избитый мужчина — житель дома
По словам потерпевшего, пёс бегал по всей площадке и начал прыгать на его дочь, которая боится собак. Тогда он в корректной форме сделал замечание девушке и попросил убрать лабрадора с детской площадки. Но девушка проигнорировала эту просьбу, сделав вид, что не слышит. Мужчина продолжил настаивать на своём и протянул руку, чтобы дотронуться до новогоднего колпака, но даже не успел его задеть, как девушка увернулась и колпак слетел с её головы.
После этого, согласно показаниям пострадавшего, девушка стала огрызаться, позвонила кому-то по мобильному телефону и после разговора сообщила мужчине, что сейчас с ним разберутся. Через несколько минут из дома
Когда он упал, оппонент не дал ему возможности встать и продолжил бить, приговаривая, что «это за девочку». Сам потерпевший, по его словам, на удары не отвечал, а только пытался рукой прикрыть окровавленное лицо, а потом схватил обидчика за одежду и стал отодвигать его в сторону. После того как незнакомец ушёл, избитый мужчина поднялся на ноги, позвал дочь и пошёл с ней домой. Из дома он сам вызвал скорую помощь. Пострадавшего увезли в городскую клиническую больницу
Как уточнила Екатерина Махова со ссылкой на материалы дела, девушка с собакой приходится дочерью гражданской жене Владимира Кузеванова. Сегодня, 31 мая, Калининский районный суд Новосибирска вынес ему приговор. Судья признала 29-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и приговорила его к двум годам колонии общего режима.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Накануне в Новосибирске завершился суд по другому делу об избиении: 27-летний Айдыс Ооржак получил реальный срок за то, что сломал рёбра водителю маршрутки из-за нежелания рассчитываться за проезд.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой