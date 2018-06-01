Трели запели: в окрестностях Новосибирска появились соловьи

Соловьёв уже можно слышать в окрестностях города 
Соловьёв уже можно слышать в окрестностях города 

В Новосибирск вернулись практически все птицы, которые живут здесь летом, — среди них оказались и соловьи, которые по вечерам поют в окрестностях города.


«Почти все прилетели, позавчера и вчера были очень тёплые дни. Так что список видов птиц, которые обычно встречаются в Новосибирске и окрестностях, достиг 100-процентной полноты практически. В большом количестве появились чёрные стрижи, белопоясные стрижи, городские ласточки вернулись к своим гнёздам. Иволги в окрестных лесах поют, соловьи, кукушки. Поздно прилетают чечевицы», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


Орнитолог добавил, что сам слышал соловьиное пение на прошлых выходных.


«В субботу, 26-го, они очень интенсивно пели в окрестностях Академгородка», — добавил орнитолог.


Также Алексей Яновский рассказал, что у части птиц уже завершился период гнездования. «Сорочата уже покидают гнёзда, скворчата, дроздята. Всё идёт своим чередом, несмотря на то что идёт такая прохладная погода. Вполне это укладывается в нормы», — сказал учёный.

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