В квартале на берегу Оби открылось кафе с сибирскими пельменями, которые жарят по-китайски

На первом этаже жилого дома в жилмассиве «Европейский Берег» заработала крафтовая пельменная — название нового заведения в Октябрьском районе Новосибирска намекает на то, что в пельменях есть фарш.







Пельмени в заведении лепят здесь же, в зале





Закусочная #ВТЕСТЕФАРШ совсем не велика, в ней всего четыре стола и маленький столик для детей. Почти половину зала занимает открытая кухня, где лепят и готовят пельмени и вареники.





Пельменная — уже четвёртое предприятие общественного питания только в этом доме





В меню пять видов пельменей с креативными названиями, которые продаются порциями по 200 и 270 грамм. Так, пельмени со смешанным фаршем (говядина и свинина) называются «Му-Хрю» (от 135 рублей), пельмени с курятиной «Энгри бёрдс» (от 120 рублей), а пельмени с фаршем из курицы, свинины и мидий — «Чайна Таун» (135 рублей). С фантазией составители меню подошли к названиям вареников: «Уайт Пауэр» (с творогом) и «Ешь Няшек» (грибы и картофель).







Сваренные пельмени здесь могут дополнительно обжарить с соусом в электрическом воке на китайский манер — это стоит ещё 50 рублей.





Порция пельменей «Му-Хрю» и большой стакан морса с учётом обеденной скидки обойдутся в 166 рублей





«Европейский Берег» расположен недалеко от одной из самых оживлённых магистралей Новосибирска — улицы Большевистской, но стоит на некотором отдалении от неё. Тем не менее здесь довольно активно развивается ресторанный бизнес: например, бок о бок с #ВТЕСТЕФАРШ работает бар Jack's Smoker.





Сам по себе формат «крафтовых пельменных», то есть небольших современных заведений, где пельмени делают на месте и добавляют в них необычные ингредиенты, развивается в Новосибирске уже не один год.