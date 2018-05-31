«Мерседес» протаранил шесть машин на проспекте Маркса

Сегодня днём, 31 мая, в Новосибирске на проспекте Карла Маркса тонированный «Мерседес» протаранил 6 припаркованных автомобилей.







Водитель «Мерседеса» протаранил машины, припаркованные возле НГТУ





«Водитель Мерседеса 1998 года рождения (20 лет. — И.Ж.) двигался по проспекту Карла Маркса со стороны Космической в сторону Ватутина,





не справился с управлением и совершил наезд на шесть стоящих автомобилей.





На месте работает экипаж ГИБДД. У виновника ещё и страховки нет», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Очевидец рассказал, что на момент ДТП в серой «Тойоте» никого не было





Авария произошла у дома № 14 по проспекту Карла Маркса.







Очевидец насчитал на месте происшествия 7 повреждённых автомобилей





Сегодня утром на перекрёстке Ленина и Советской женщина попала под колёса BMW.

