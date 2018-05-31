«Мерседес» протаранил шесть машин на проспекте Маркса

Сегодня днём, 31 мая, в Новосибирске на проспекте Карла Маркса тонированный «Мерседес» протаранил 6 припаркованных автомобилей.


Водитель «Мерседеса» протаранил машины, припаркованные возле НГТУ
Водитель «Мерседеса» протаранил машины, припаркованные возле НГТУ


«Водитель Мерседеса 1998 года рождения (20 лет. — И.Ж.) двигался по проспекту Карла Маркса со стороны Космической в сторону Ватутина, 


не справился с управлением и совершил наезд на шесть стоящих автомобилей.


На месте работает экипаж ГИБДД. У виновника ещё и страховки нет», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Очевидец рассказал, что на момент ДТП в серой «Тойоте» никого не было
Очевидец рассказал, что на момент ДТП в серой «Тойоте» никого не было


Авария произошла у дома № 14 по проспекту Карла Маркса.


Очевидец насчитал на месте происшествия 7 повреждённых автомобилей
Очевидец насчитал на месте происшествия 7 повреждённых автомобилей


Сегодня утром на перекрёстке Ленина и Советской женщина попала под колёса BMW.

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