Похоже на сговор: Локоть заявил, что бензин может подорожать до 50 рублей за литр

Мэр Новосибирска не ожидал, что бензин будет дорожать настолько быстро
Мэр Новосибирска не ожидал, что бензин будет дорожать настолько быстро

Властям Новосибирска не хватает 100 миллионов рублей из-за резкого подорожания бензина — во втором полугодии топливо может подорожать ещё сильнее, опасается мэр Анатолий Локоть. 


«Ситуация, складывающаяся на рынке нефтепродуктов, — она не может не тревожить меня как мэра Новосибирска. Я не буду говорить о большой экономике, но с точки зрения муниципалитета я попросил финансовый блок подсчитать, что произойдёт в Новосибирске», — заявил сегодня Анатолий Локоть. 


Из-за динамики цен на бензин городскому бюджету придётся увеличить траты на ГСМ на 100 миллионов рублей. «При формировании бюджета на 2018 год рассматривали в пределах роста цен на 11% — такой уровень инфляции задаётся. Соответственно, заключили контракты по цене 38,5 [рубля] за литр. А сегодня 45,5 [рубля] за литр. На второе полугодие 18-го года поставщики уже ведут разговоры по цене 50 рублей за 1 литр топлива», — добавил мэр. 


Локоть заявил, что сделает запрос в Федеральную антимонопольную службу, чтобы выяснить, чем вызваны скачки цен на ГСМ и не спровоцировал ли их картельный сговор. 

Прочтений: 5519
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (78)78
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено