Похоже на сговор: Локоть заявил, что бензин может подорожать до 50 рублей за литр

Мэр Новосибирска не ожидал, что бензин будет дорожать настолько быстро

Властям Новосибирска не хватает 100 миллионов рублей из-за резкого подорожания бензина — во втором полугодии топливо может подорожать ещё сильнее, опасается мэр Анатолий Локоть.







«Ситуация, складывающаяся на рынке нефтепродуктов, — она не может не тревожить меня как мэра Новосибирска. Я не буду говорить о большой экономике, но с точки зрения муниципалитета я попросил финансовый блок подсчитать, что произойдёт в Новосибирске», — заявил сегодня Анатолий Локоть.





Из-за динамики цен на бензин городскому бюджету придётся увеличить траты на ГСМ на 100 миллионов рублей. «При формировании бюджета на 2018 год рассматривали в пределах роста цен на 11% — такой уровень инфляции задаётся. Соответственно, заключили контракты по цене 38,5 [рубля] за литр. А сегодня 45,5 [рубля] за литр. На второе полугодие 18-го года поставщики уже ведут разговоры по цене 50 рублей за 1 литр топлива», — добавил мэр.





Локоть заявил, что сделает запрос в Федеральную антимонопольную службу, чтобы выяснить, чем вызваны скачки цен на ГСМ и не спровоцировал ли их картельный сговор.