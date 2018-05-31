Похоже на сговор: Локоть заявил, что бензин может подорожать до 50 рублей за литр
Властям Новосибирска не хватает 100 миллионов рублей из-за резкого подорожания бензина — во втором полугодии топливо может подорожать ещё сильнее, опасается мэр Анатолий Локоть.
«Ситуация, складывающаяся на рынке нефтепродуктов, — она не может не тревожить меня как мэра Новосибирска. Я не буду говорить о большой экономике, но с точки зрения муниципалитета я попросил финансовый блок подсчитать, что произойдёт в Новосибирске», — заявил сегодня Анатолий Локоть.
Из-за динамики цен на бензин городскому бюджету придётся увеличить траты на ГСМ на 100 миллионов рублей. «При формировании бюджета на 2018 год рассматривали в пределах роста цен на 11% — такой уровень инфляции задаётся. Соответственно, заключили контракты по цене 38,5 [рубля] за литр. А сегодня 45,5 [рубля] за литр. На второе полугодие 18-го года поставщики уже ведут разговоры по цене 50 рублей за 1 литр топлива», — добавил мэр.
Локоть заявил, что сделает запрос в Федеральную антимонопольную службу, чтобы выяснить, чем вызваны скачки цен на ГСМ и не спровоцировал ли их картельный сговор.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова