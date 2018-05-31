«Асфальт класть в дождь нельзя»: мэр запретил дорожникам работать под дождём

Новосибирцы уже привыкли к дорожникам, укладывающим асфальт во время дождей
Новосибирцы уже привыкли к дорожникам, укладывающим асфальт во время дождей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил дорожников не укладывать асфальт во время дождя. 


«Серьёзно нам мешает погода, очень серьёзно. Эта влажность, сырость сказывается не только на сельском хозяйстве. Сказывается на наших благоустроительных работах, — отметил Анатолий Локоть. — Асфальт класть в дождь нельзя. И поэтому я требую от всех наших специалистов — дорожников, всех подрядных организаций, с которыми мы заключили договоры, — в малейшие "окна", счёт буквально на часы. Высохла дорога, появилось солнышко, обдуло ветерком — работайте». 


Локоть порекомендовал дорожникам работать не только днём, но и ночью, если позволяет погода. Также он попросил новосибирцев с пониманием отнестись к неудобствам из-за ночного шума. «Лучше мы сейчас потерпим, но приведём инфраструктуру в соответствующее нормативное состояние», — объяснил мэр. 


Читатели НГС регулярно сообщают о том, что дорожники занимаются ремонтом во время проливных дождей. А год назад чиновники даже объясняли, какие дорожные работы можно выполнять во время осадков.

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