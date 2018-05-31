Мужчина умер во время соревнований на стадионе НГУ
Утром 31 мая мужчина умер во время спортивных соревнований на стадионе Новосибирского государственного университета в Академгородке.
Это произошло в десятом часу утра, рассказал читатель НГС, который сегодня пришёл на пробежку на стадион НГУ и стал очевидцем инцидента.
По его словам, утром на стадионе проходило массовое спортивное мероприятие с музыкой и фотовидеосъёмкой — его участники были одеты в футболки и кофты с надписями «ГЭС».
«Где-то минут через сорок я услышал, что кричат: "Скорую! Скорую!" <…> Человек пробежал 2000 метров, поднялся на лавку, <…> лёг и потерял сознание, всё — отключился, я видел, что ему уже массаж сердца пытались делать <…> Не знаю, кто ему там оказывал помощь, но машина [скорой] приехала минут через двадцать», — описал ситуацию очевидец.
По его наблюдениям, приехавшие врачи скорой помощи ещё в течение получаса пытались откачать бегуна. Но спасти мужчину не удалось, и медики накрыли тело умершего синей тканью.
Как подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе «Новосибирской ГЭС» (филиал ПАО «РусГидро»), умерший был участником спартакиады группы «РусГидро», один из этапов которой вчера начался в Новосибирске. 48-летний мужчина выступал за команду Зейской ГЭС. Ему стало плохо в 9:15 во время соревнований по лёгкой атлетике.
«Как говорят участники событий, он пробежал, сел, ему стало нехорошо, все начали спрашивать [о его самочувствии]. Потом он теряет сознание. Естественно, [дежуривший на соревнованиях] врач-реаниматолог ему оказывает помощь, тут же вызвали реанимацию <...> Но не удалось спасти его нашим опытным врачам», — сообщили в пресс-службе, добавив, что после этих событий спартакиаду сразу приостановили.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова