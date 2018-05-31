Мужчина умер во время соревнований на стадионе НГУ

Врачи полчаса пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось
Врачи полчаса пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось

Утром 31 мая мужчина умер во время спортивных соревнований на стадионе Новосибирского государственного университета в Академгородке.


Это произошло в десятом часу утра, рассказал читатель НГС, который сегодня пришёл на пробежку на стадион НГУ и стал очевидцем инцидента.


По его словам, утром на стадионе проходило массовое спортивное мероприятие с музыкой и фотовидеосъёмкой — его участники были одеты в футболки и кофты с надписями «ГЭС».


«Где-то минут через сорок я услышал, что кричат: "Скорую! Скорую!" <…> Человек пробежал 2000 метров, поднялся на лавку, <…> лёг и потерял сознание, всё — отключился, я видел, что ему уже массаж сердца пытались делать <…> Не знаю, кто ему там оказывал помощь, но машина [скорой] приехала минут через двадцать», — описал ситуацию очевидец.


По его наблюдениям, приехавшие врачи скорой помощи ещё в течение получаса пытались откачать бегуна. Но спасти мужчину не удалось, и медики накрыли тело умершего синей тканью.


Как подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе «Новосибирской ГЭС» (филиал ПАО «РусГидро»), умерший был участником спартакиады группы «РусГидро», один из этапов которой вчера начался в Новосибирске. 48-летний мужчина выступал за команду Зейской ГЭС. Ему стало плохо в 9:15 во время соревнований по лёгкой атлетике.


«Как говорят участники событий, он пробежал, сел, ему стало нехорошо, все начали спрашивать [о его самочувствии]. Потом он теряет сознание. Естественно, [дежуривший на соревнованиях] врач-реаниматолог ему оказывает помощь, тут же вызвали реанимацию <...> Но не удалось спасти его нашим опытным врачам», — сообщили в пресс-службе, добавив, что после этих событий спартакиаду сразу приостановили.

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