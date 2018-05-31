«Кто-то не дожил»: геофизикам вернули двухлетние долги по зарплате после статьи на НГС

Работники «Сибнефтегеофизики» на митинге в мае прошлого года

Работникам «Сибнефтегеофизики», которым третий год не отдавали зарплату, начали возвращать долги.





Как рассказал НГС бывший начальник одного из полевых подразделений компании и организатор митингов Павел Коваль, первые выплаты начали поступать ещё в апреле.





«После того, как статья на НГС [о нашей ситуации] вышла, такое ощущение, что очень резко активизировались наши чиновники — минтруда. Они начали вызывать всех на переговоры — и "ГЕОТЕК", и "Росгеологию", которая нам деньги должна. Практически всем погасили, у кого есть реквизиты. Много людей у нас, кто реквизиты не подал — уже столько лет прошло. Кто-то отчаялся, кого-то в живых уже нету, кто уже и телефоны забыл. Таких людей осталось процентов двадцать от общей численности», — объяснил он.





По его словам, сейчас работники борются за выплаты по компенсации за задержку зарплаты — она должна составить около 15 миллионов рублей. Долги по зарплате составляли 60 миллионов. Пока же, говорит Павел Коваль, проблема в том, как считать эти компенсации — до момента официального банкротства или до даты первой выплаты.





В пресс-службе областного министерства труда и соцразвития корреспонденту НГС подтвердили, что выплаты по зарплате уже начались. Комментарий о том, из каких источников работникам возвращают долги, пообещали предоставить позже.





«Сибнефтегеофизика» была одним из крупнейших в регионе геофизических предприятий. Компания перестала выплачивать своим работникам зарплату ещё в начале 2016 года, оставив без денег более 700 человек. Спустя год компанию признали банкротом, но долги по зарплате геофизикам не возвращали. Суммы долгов каждому работнику варьировались от 10–15 тысяч до полутора миллионов рублей. Они выходили на несколько пикетов и митингов в центре города — последний был в марте этого года.