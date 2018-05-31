Трамвай № 13 въехал в открытую дверь «Фольксвагена» за оперным театром
Утром 31 мая в центре Новосибирска недалеко от оперного театра трамвай
ДТП случилось рядом с домом по адресу Мичурина, 3.
«Volkswagen Polo остановился, девушка начала открывать заднюю дверь, в этот момент двигался трамвай № 13. Трамвай звонил ей, она не услышала, произошло столкновение», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспас».
В аварии никто не пострадал.
Год назад, 1 июня, на этом же месте случилось похожее ДТП. Тогда возле трамвайных путей был припаркован автомобиль «КИА». Женщина открывала заднюю дверь, когда мимо проезжал трамвай
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus