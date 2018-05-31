Трамвай № 13 въехал в открытую дверь «Фольксвагена» за оперным театром

Год назад на этом месте было похожее ДТП

Утром 31 мая в центре Новосибирска недалеко от оперного театра трамвай № 13 въехал в открытую дверь «Фольксвагена».







ДТП случилось рядом с домом по адресу Мичурина, 3.





«Volkswagen Polo остановился, девушка начала открывать заднюю дверь, в этот момент двигался трамвай № 13. Трамвай звонил ей, она не услышала, произошло столкновение», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспас».





В аварии никто не пострадал.





Авария случилась в 11:15



