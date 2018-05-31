Автоинспекторы позвали новосибирцев в Центральный парк за зарплатой в 36 тысяч

От кандидатов требуется безупречное здоровье — во время отбора все проходят медицинскую и психологическую комиссию
От кандидатов требуется безупречное здоровье — во время отбора все проходят медицинскую и психологическую комиссию

Новосибирская госавтоинспекция объявила набор сотрудников — новосибирцев зовут познакомиться с условиями службы в Центральный парк в ближайшую субботу.


«В рамках дня 300-летия полиции в Центральном парке там будут большие мероприятия. Кроме ГИБДД будут и другие службы: и полк патрульно-постовой службы, и спецназ там будет показывать свои выступления. В рамках этих мероприятий мы призываем народ», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


В парке будут работать специалисты кадровой службы, который расскажут, какие нужны документы и какие особенности у работы.


Зарплата, которую обещают будущим инспекторам, начинается от 36 тысяч рублей. Ждут и мужчин, и женщин — рассматривают всех желающих.


От кандидатов требуется безупречное здоровье — во время отбора все проходят медицинскую и психологическую комиссию.


Также требуется образование — среднее, среднеспециальное, любое высшее. У кандидата должны быть водительские права. Если человек не служил в армии, его тоже могут взять.


Также Константин Шкабарня отметил, что на празднике полиции у ГИБДД будет работать площадка по пропаганде безопасности дорожного движения. «Там будут автомобили стоять служебные. Можно будет посидеть, пофотографироваться, посмотреть, чем служба оснащена», — добавил инспектор.


Недавно публичным набором на службу занимались военные — 9 мая в Первомайском сквере работал мобильный пункт для набора по контракту.

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