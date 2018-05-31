Женщина попала под колёса BMW на перекрёстке Ленина и Советской

На месте работали автоинспекторы и скорая помощь
На месте работали автоинспекторы и скорая помощь

Утром 31 мая девушка за рулём BMW сбила пешехода на перекрёстке Ленина и Советской в Центральном районе Новосибирска.


«Автомобиль BMW двигался по улице Советская [со стороны Вокзальной магистрали] с правым поворотом на улицу Ленина. За рулём сидела девушка 1985 года рождения и вне зоны пешеходного перехода, недалеко от него, <…> совершила наезд на женщину», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, пострадавшую женщину увезли в больницу. Данных о её личности и состоянии у автоинспекторов пока нет. Когда они прибыли на место ДТП, скорая уже отъезжала, и представители ГИБДД не успели опросить пациентку.


Накануне днём пожилая женщина попала под «Тойоту», когда переходила улицу Троллейную, — пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами.

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