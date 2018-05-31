Стоял за перилами: с Октябрьского моста сняли мужчину

Спасатели уговорили мужчину перелезть обратно, а когда он согласился, помогли ему вернуться
Спасатели уговорили мужчину перелезть обратно, а когда он согласился, помогли ему вернуться

В ночь на 31 мая спасатели МАСС сняли с Октябрьского моста мужчину.


О мужчине сообщили проезжающие автомобилисты. Спасатели прибыли на место в половине третьего ночи. Мужчина стоял за ограждением.


«Экипаж приехал на место — действительно обнаружил мужчину. Он находился в сильнейшем алкогольном опьянении», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Спасатели уговорили мужчину перелезть обратно, а когда он согласился, помогли ему вернуться. 


В конце апреля спасатели ночью выезжали снимать мужчину с Бугринского моста.

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