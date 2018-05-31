Стоял за перилами: с Октябрьского моста сняли мужчину
В ночь на 31 мая спасатели МАСС сняли с Октябрьского моста мужчину.
О мужчине сообщили проезжающие автомобилисты. Спасатели прибыли на место в половине третьего ночи. Мужчина стоял за ограждением.
«Экипаж приехал на место — действительно обнаружил мужчину. Он находился в сильнейшем алкогольном опьянении», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Спасатели уговорили мужчину перелезть обратно, а когда он согласился, помогли ему вернуться.
В конце апреля спасатели ночью выезжали снимать мужчину с Бугринского моста.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова