На Богдашке и в Берёзовой роще сломались деревья: по городу прошёл сильный ветер

Рухнувшее дерево в Берёзовой роще перегородило пешеходную дорожку
Рухнувшее дерево в Берёзовой роще перегородило пешеходную дорожку

В новосибирском парке Берёзовая роща дерево рухнуло на пешеходную дорожку.


Фотографию дерева, лежащего за рестораном недалеко от фонтана, читатель НГС сделал сегодня, 31 мая, в половине восьмого утра.


«Упало оно, скорее всего, вчера вечером, когда на Ипподромской было что-то типа грозы. Потому что там следы такие характерные. <…> Видно, что его ветром сломало, причём сломало на высоте где-то метра два от земли <…> Неровный слом, то есть это не целенаправленный спил», — рассказал очевидец.


Ещё одна читательница НГС написала в редакцию о том, что в Эдемском саду возле дома № 17 на Богдана Хмельницкого надломилась сосна возле тропы здоровья. 


«Лежит кроной на других деревьях, в любой момент может рухнуть. Опасная ситуация, люди свободно ходят вокруг», — сообщила женщина.


Также вчера вечером сломалось мощное дерево во дворе дома № 32 на улице Зорге. Об этом инциденте читательница сообщила в паблик НГС в соцсети «ВКонтакте»


«В момент падения дерева на детской площадке между турниками играли дети 5–6 лет в футбол. Чудом успели отскочить, бросив все свои игрушки и велосипеды. Все сильно <...> перепугались, истерику долго успокаивали», — описала ситуацию горожанка. 


Дерево на Зорге сломалось у самого основания 
Дерево на Зорге сломалось у самого основания 


При падении ветки задели припаркованную машину
При падении ветки задели припаркованную машину


Накануне МЧС распространило предупреждение о том, что в ночь на 31 мая в Новосибирске и области ожидаются дожди и грозы, а ветер может усиливаться до 25–27 м/с.

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