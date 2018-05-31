На Богдашке и в Берёзовой роще сломались деревья: по городу прошёл сильный ветер
В новосибирском парке Берёзовая роща дерево рухнуло на пешеходную дорожку.
Фотографию дерева, лежащего за рестораном недалеко от фонтана, читатель НГС сделал сегодня, 31 мая, в половине восьмого утра.
«Упало оно, скорее всего, вчера вечером, когда на Ипподромской было что-то типа грозы. Потому что там следы такие характерные. <…> Видно, что его ветром сломало, причём сломало на высоте где-то метра два от земли <…> Неровный слом, то есть это не целенаправленный спил», — рассказал очевидец.
Ещё одна читательница НГС написала в редакцию о том, что в Эдемском саду возле дома
«Лежит кроной на других деревьях, в любой момент может рухнуть. Опасная ситуация, люди свободно ходят вокруг», — сообщила женщина.
Также вчера вечером сломалось мощное дерево во дворе дома
«В момент падения дерева на детской площадке между турниками играли дети 5–6 лет в футбол. Чудом успели отскочить, бросив все свои игрушки и велосипеды. Все сильно <...> перепугались, истерику долго успокаивали», — описала ситуацию горожанка.
Накануне МЧС распространило предупреждение о том, что в ночь на 31 мая в Новосибирске и области ожидаются дожди и грозы, а ветер может усиливаться до 25–27 м/с.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены читателями НГС