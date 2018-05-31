Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на нескольких перекрёстках

Светофоры погаснут на Красном проспекте, Троллейной и Учительской
Светофоры погаснут на Красном проспекте, Троллейной и Учительской

Сегодня, 31 мая, на восемь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке Народной и Учительской в Калининском районе Новосибирска.


Светофоры погаснут из-за планового отключения электричества.


«С 9:00 до 17:00 <…> отключение "Электросетями"», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


В учреждении добавили, что также на один час — с 10:00 до 11:00 — отключатся светофоры на перекрёстках Красного проспекта с улицами Северной и Георгия Колонды в Заельцовском районе. Это связано с плановыми работами, которые будет проводить МКУ «Горсвет».


Кроме того, плановое отключение светофоров затронет перекрёсток Блюхера и Ватутина в Ленинском районе. Светофоры там не будут работать с 10:00 до 16:00. 


«Это уже работы СМЭУ: аварийная замена силового кабеля, перетяжка кабеля», — сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении. 


По его данным, также на пять часов — с 11:00 до 16:00 — останется нерегулируемым выезд с Троллейной к Тёщиному языку: там начинается замена светофоров по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».


Накануне шесть часов не работали светофоры на улице Большевистской в районе мелькомбината. Причиной их отключения стала аварийная замена кабеля.

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