Автобусу-экспрессу до «Золотой Нивы» добавили остановок
Новосибирские власти добавили остановок маршрутному такси № 90, которое возит пассажиров из Плющихинского жилмассива в микрорайон «Золотая Нива» и обратно.
«С 31 мая 2018 года в путь следования транспортных средств маршрутного такси № 90 (Улица Татьяны Снежиной — Магазин "Золотая Нива") включены остановочные пункты "Восточный жилмассив", "Улица Высоцкого", "Плющихинский жилмассив", "Сквер", "Детский сад № 100"», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом, пояснив, что эти остановки вводятся для удобства пассажиров.
Маршрутное такси № 90заработало в Новосибирске больше года назад — в феврале 2017-го. Изначально на пути между «Золотой Нивой» и Плющихинским жилмассивом маршрутка делала только одну промежуточную остановку — на «Улице Высоцкого».
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Ольга Хмелевская Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)