В Новосибирске зацвели яблони и черёмуха
На улицах Новосибирска расцвели черёмуха и яблони — в этом году из-за низкой температуры цветение началось позже обычного.
Цветущую черёмуху очевидица заметила 30 мая вблизи Монумента Славы, цветущие яблони — также вчера на Римского-Корсакова.
Из-за затяжных холодов цветение этих деревьев началось позднее, чем в предыдущие годы. Так, в 2017 году первые цветы черёмухи горожане заметили 12 мая, а в 2016 году яблони и черемуха набрали цвет уже в первые майские дни.
На прошлой неделе вопреки холодам в Новосибирске зацвёл миндаль — это также произошло с большим опозданием, пояснял директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков. По его словам, из-за низкой температуры в этом году цветение растений задерживается на неделю-две.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Наумцевой