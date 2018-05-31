В Новосибирске зацвели яблони и черёмуха

Яблони и черёмуха в этом году начали цвести позже, чем в 2017-м и 2016-м
Яблони и черёмуха в этом году начали цвести позже, чем в 2017-м и 2016-м

На улицах Новосибирска расцвели черёмуха и яблони — в этом году из-за низкой температуры цветение началось позже обычного.


Цветущую черёмуху очевидица заметила 30 мая вблизи Монумента Славы, цветущие яблони — также вчера на Римского-Корсакова.


Из-за затяжных холодов цветение этих деревьев началось позднее, чем в предыдущие годы. Так, в 2017 году первые цветы черёмухи горожане заметили 12 мая, а в 2016 году яблони и черемуха набрали цвет уже в первые майские дни.


На прошлой неделе вопреки холодам в Новосибирске зацвёл миндаль — это также произошло с большим опозданием, пояснял директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков. По его словам, из-за низкой температуры в этом году цветение растений задерживается на неделю-две.


По народным приметам, черёмуха расцветает к холодам
По народным приметам, черёмуха расцветает к холодам


Цветение деревьев задержалось из-за прохладной погоды 
Цветение деревьев задержалось из-за прохладной погоды 


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