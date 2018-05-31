ФАС раскритиковала российские нефтяные компании за снижение объёмов продаж нефтепродуктов
Федеральная антимонопольная служба отметила, что снижение объемов продаж нефтепродуктов российским компания могло стать причиной роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев выступил одним из сторонников снижения топливных акцизов. «В случае роста цен на мировых рынках наш российский потребитель пострадать не должен. Поэтому акцизы должны быть уменьшены соразмерно с ростом мировых цен», - считает Артемьев.
Ранее НГС сообщал, что стоимость литра самого ходового 92-го бензина на заправках Новосибирска перевалила за психологически важную отметку в 40 рублей.
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Валерий Иванов
Фото Густаво Зырянова