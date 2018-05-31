Как не заболеть малярией: областной Роспотребнадзор опубликовал памятку для туристов

Как съездить в турпоездку и вернуться здоровым

Роспотребнадзор по Новосибирской области разместил на своем сайте документ под названием «Информация для выезжающих туристов в зарубежные поездки».







В документе приводится перечень мер предосторожности для туристов, отправляющихся в некоторые страны Африки и Юго-Восточной Азии. В частности, туристам предлагается воздержаться от употребления незнакомых продуктов, льда, приготовленного из сырой воды и термически необработанных мяса и рыбы. Также Роспотребнадзор советует принимать меры предосторожности по защите от укусов комаров в тех странах, где высока опасность заражения малярией.





С полным списком мер предосторожности можно ознакомиться на сайте управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.







Недавно НГС также рассказывал об противоэпидемических учениях, в которых приняли участие специалисты областного Роспотребнадзора и минздрава НСО, сотрудники аэропорта Толмачёво, авиакомпании «Сибирь», полицейские, таможенники и врачи скорой помощи.

