Власти высказались о запрете на продажу машин с рук

Mazda CX-5
Mazda CX-5

В Министерстве промышленности и торговли РФ опровергли подготовку к введению обязательной аукционной платформы для перепродажи автомобилей с пробегом. Ранее сообщалось, что все аукционы перейдут под полный контроль государства с целю получения дополнительных налоговых сборов. 


«Необходимости осуществлять государственный контроль в сфере торговли подержанным транспортом нет», — заявили РИА «Новости» в Минпромторге. Предполагаемые изменения в этой сфере коснутся только работы дилеров, продающих подержанные машины. Поправки в Налоговый кодекс РФ должны будут отменить двойное налогообложение НДС — сейчас при сделках по покупке и продаже автомобилей юрлицами в стоимость машины закладывается двойная ставка налога, что в итоге повышает цену авто для конечного потребителя. 


Если эта проблема будет решена, автодилеры смогут снизить цены на подержанные машины, а значит значительная часть вторичного рынка сможет выйти из теневого оборота, когда автомобили перепродаются между частными лицами без уплаты всяких налогов. 


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