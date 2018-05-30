МЧС предупредило новосибирцев о предстоящих грозах и шквальном ветре

Ожидаются дожди, грозы и усиление ветра

Сегодня ночью в ближайшие часы в Новосибирске и Новосибирской области ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. Об этом сообщается на сайте областного МЧС.





Согласно прогнозу, ветер усилится до 17–22 м/с, а при шквалах до 25–27 м/с. МЧС предупредило, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями линий связи и электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, а также срывом кровли со зданий и сооружений.







Сегодня утром НГС уже сообщал о прогнозах синоптиков на конец мая и начало июня.

