Дым над НГПУ: улицу Вилюйскую заволокло дымом

Горит на территории студгородка НГПУ

По информации читателей НГС, загорелся один из корпусов Новосибирского педагогического университета.





«Ориентировочно адрес Вилюйская, 28 корпус 3, рядом с общежитиями "педа". Сейчас всё заволокло, закрыли все окна. Хорошо, что дождь пошёл», — сообщила читательница НГС.





20:31





Читатели прислали видеозапись, где видно, что дым идёт из студгородка НГПУ.





По словам читателей, горит что-то возле студенческих общежитий





20:18

Ранее жители Плющихинского микрорайона сообщили, что столб дыма поднялся над улицей Выборной около 19:40 вечером 30 мая — за 20 минут улицу заволокло плотным дымом.







«Сперва дыма было немного, как будто топят печку. Сейчас уже заволокло дымом всё. Ветер в нашу сторону. Пахнет гарью. Только что слышала сирену пожарной машины, наверное, уже тушат», — рассказала корреспонденту НГС жительница Плющихинского жилмассива Светлана.





Запах гари идёт на Плющихинский жилмассив





В ГУ МЧС по Новосибирской области не смогли дать оперативный комментарий.







Вчера 29 мая в посёлке Толмачёво Новосибирского района загорелись два частных дома — погибших и пострадавших в результате пожара нет.