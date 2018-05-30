Дым над НГПУ: улицу Вилюйскую заволокло дымом

Горит на территории студгородка НГПУ
Горит на территории студгородка НГПУ

По информации читателей НГС, загорелся один из корпусов Новосибирского педагогического университета.


«Ориентировочно адрес Вилюйская, 28 корпус 3, рядом с общежитиями "педа". Сейчас всё заволокло, закрыли все окна. Хорошо, что дождь пошёл», — сообщила читательница НГС.


20:31


Читатели прислали видеозапись, где видно, что дым идёт из студгородка НГПУ.


По словам читателей, горит что-то возле студенческих общежитий


20:18

Ранее жители Плющихинского микрорайона сообщили, что столб дыма поднялся над улицей Выборной около 19:40 вечером 30 мая — за 20 минут улицу заволокло плотным дымом.


«Сперва дыма было немного, как будто топят печку. Сейчас уже заволокло дымом всё. Ветер в нашу сторону. Пахнет гарью. Только что слышала сирену пожарной машины, наверное, уже тушат», — рассказала корреспонденту НГС жительница Плющихинского жилмассива Светлана.


Запах гари идёт на Плющихинский жилмассив
Запах гари идёт на Плющихинский жилмассив


В ГУ МЧС по Новосибирской области не смогли дать оперативный комментарий.


Вчера 29 мая в посёлке Толмачёво Новосибирского района загорелись два частных дома — погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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