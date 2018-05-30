Дым над НГПУ: улицу Вилюйскую заволокло дымом
По информации читателей НГС, загорелся один из корпусов Новосибирского педагогического университета.
«Ориентировочно адрес Вилюйская, 28 корпус 3, рядом с общежитиями "педа". Сейчас всё заволокло, закрыли все окна. Хорошо, что дождь пошёл», — сообщила читательница НГС.
20:31
Читатели прислали видеозапись, где видно, что дым идёт из студгородка НГПУ.
20:18
Ранее жители Плющихинского микрорайона сообщили, что столб дыма поднялся над улицей Выборной около 19:40 вечером 30 мая — за 20 минут улицу заволокло плотным дымом.
«Сперва дыма было немного, как будто топят печку. Сейчас уже заволокло дымом всё. Ветер в нашу сторону. Пахнет гарью. Только что слышала сирену пожарной машины, наверное, уже тушат», — рассказала корреспонденту НГС жительница Плющихинского жилмассива Светлана.
В ГУ МЧС по Новосибирской области не смогли дать оперативный комментарий.
Вчера 29 мая в посёлке Толмачёво Новосибирского района загорелись два частных дома — погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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Дарья Януш
Фото и видео читателей НГС