Шествие католиков на полтора часа перекроет улицы в центре Новосибирска
В воскресенье, 3 июня, четыре улицы в центре Новосибирска перекроют на полтора часа ради католического крестного хода.
«С 12:30 до 14:00 в Новосибирске пройдёт крестный ход в связи с Евхаристическим праздником. Организатор — Централизованная религиозная организация Римско-католическая Преображенская Епархия», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что на время проведения крестного хода будет закрыт проезд:
— по участку улицы Максима Горького от Серебренниковской до Каменской;
— по участку улицы Каменской от Максима Горького до Чаплыгина;
— по участку улицы Чаплыгина от Серебренниковской до Каменской;
— по участку Серебренниковской от Максима Горького до Чаплыгина.
Полторы недели назад улицы в центре Новосибирска перекрывали ради православного крестного хода, посвящённого дням славянской письменности и культуры.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)