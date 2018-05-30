Шествие католиков на полтора часа перекроет улицы в центре Новосибирска

Религиозный по происхождению праздник Евхаристии стал во многих странах народным

В воскресенье, 3 июня, четыре улицы в центре Новосибирска перекроют на полтора часа ради католического крестного хода.







«С 12:30 до 14:00 в Новосибирске пройдёт крестный ход в связи с Евхаристическим праздником. Организатор — Централизованная религиозная организация Римско-католическая Преображенская Епархия», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что на время проведения крестного хода будет закрыт проезд:

— по участку улицы Максима Горького от Серебренниковской до Каменской;

— по участку улицы Каменской от Максима Горького до Чаплыгина;



— по участку улицы Чаплыгина от Серебренниковской до Каменской;



— по участку Серебренниковской от Максима Горького до Чаплыгина.





Улицы в центре города будут перекрыты полтора часа





Полторы недели назад улицы в центре Новосибирска перекрывали ради православного крестного хода, посвящённого дням славянской письменности и культуры.

