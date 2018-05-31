Недостроенные квартиры в Новосибирске оказались дороже готового жилья

Готовые квартиры на рынке всегда ценились выше из-за отсутствия риска при покупке

Цены на квартиры в домах, которые планируют сдать только в 2019 и 2020 годах, оказались на 10% выше уже построенного жилья, подсчитали аналитики N1.RU.







По данным экспертов, средняя цена квартир «в стройке» в мае составила 60,6 тысячи рублей за кв. м, а в уже сданных новостройках жильё стоит в среднем 55 тысяч рублей за квадрат. При этом строящиеся квартиры ещё и меньше готовых — в среднем на 2 квадрата.







За год цены выросли в среднем на 200 тысяч за объект: год назад квартиру в недостроенном доме можно было купить по цене 58 тысяч рублей за 1 кв. м, или около 3 млн рублей за квартиру.







Самые высокие цены на строящееся жильё в мае аналитики отметили в Железнодорожном районе: при средней площади квартиры в 49 кв. м один квадрат здесь стоит 89,2 тысячи рублей, а квартиры предлагают в среднем почти за 5 млн. Дешевле всего новостройка со сроком сдачи в 2019–2020 годах обойдётся на Первомайке: квадрат здесь стоит 45 тысяч рублей, квартира целиком — меньше 2 млн рублей. При этом здесь предлагают самые скромные площади — всего 45 кв. м в среднем.







Новостройки дорожают второй год подряд, отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. «Во-первых, на рынке сократилась доля жилья экономкласса, а во-вторых, строительная отрасль стоит на пороге изменений в законе о долевом строительстве, согласно которым будет отменена существующая схема финансирования жилья дольщиками», — пояснила она.







О подорожании жилья из-за законодательных нововведений застройщики предупреждали и в прошлом году, и при более ранних поправках в закон о долевом строительстве.

