Пассажир «Тойоты» погиб после столкновения со встречным КАМАЗом недалеко от Пашино

Следователи сейчас устанавливают причины ДТП
Следователи сейчас устанавливают причины ДТП


Днём 30 мая пассажир Toyota Windom погиб после столкновения с КАМАЗом на Восточном шоссе — ДТП произошло около 15:25.


«Водитель КАМАЗа 1983 года рождения двигался по Пашинскому шоссе со стороны Восточного шоссе по направлению к Северному объезду. Напротив дома № 2 по Восточному шоссе совершил столкновение с автомобилем Toyota Windom, который двигался во встречном направлении. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. О состоянии водителя ничего пока неизвестно», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Травмы погибшего были несовместимы с жизнью
Травмы погибшего были несовместимы с жизнью


Авария произошла в начале Восточного шоссе 
Авария произошла в начале Восточного шоссе 


На месте аварии работает следственная группа — они устанавливают причины ДТП.


Сегодня, 30 мая, в Новосибирской области завершился суд над 17-летним подростком, который осенью прошлого года сел за руль «Жигулей» и насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Линёво. За это преступление подросток получил 2 года 6 месяцев лишения свободы и на три года лишился права садиться за руль.

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