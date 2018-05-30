Пассажир «Тойоты» погиб после столкновения со встречным КАМАЗом недалеко от Пашино

Следователи сейчас устанавливают причины ДТП





Днём 30 мая пассажир Toyota Windom погиб после столкновения с КАМАЗом на Восточном шоссе — ДТП произошло около 15:25.





«Водитель КАМАЗа 1983 года рождения двигался по Пашинскому шоссе со стороны Восточного шоссе по направлению к Северному объезду. Напротив дома № 2 по Восточному шоссе совершил столкновение с автомобилем Toyota Windom, который двигался во встречном направлении. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. О состоянии водителя ничего пока неизвестно», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.





Травмы погибшего были несовместимы с жизнью





Авария произошла в начале Восточного шоссе





На месте аварии работает следственная группа — они устанавливают причины ДТП.





Сегодня, 30 мая, в Новосибирской области завершился суд над 17-летним подростком, который осенью прошлого года сел за руль «Жигулей» и насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Линёво. За это преступление подросток получил 2 года 6 месяцев лишения свободы и на три года лишился права садиться за руль.