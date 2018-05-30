Пассажир «Тойоты» погиб после столкновения со встречным КАМАЗом недалеко от Пашино
Днём 30 мая пассажир Toyota Windom погиб после столкновения с КАМАЗом на Восточном шоссе — ДТП произошло около 15:25.
«Водитель КАМАЗа 1983 года рождения двигался по Пашинскому шоссе со стороны Восточного шоссе по направлению к Северному объезду. Напротив дома
На месте аварии работает следственная группа — они устанавливают причины ДТП.
Сегодня, 30 мая, в Новосибирской области завершился суд над 17-летним подростком, который осенью прошлого года сел за руль «Жигулей» и насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Линёво. За это преступление подросток получил 2 года 6 месяцев лишения свободы и на три года лишился права садиться за руль.
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Дарья Януш
Фото предоставлено Алексеем Сучковым (1), Александром Еланцевым (2-3)