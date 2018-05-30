Подросток поплатился свободой за смертельное ДТП на «Жигулях» под Новосибирском

ДТП произошло на оживлённом перекрёстке в центре Линёво

Сегодня, 30 мая, в Новосибирской области завершился суд над 17-летним подростком, который осенью прошлого года сел за руль «Жигулей» и насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Линёво.







«В суде установлено, что подросток 11 сентября 2017 года в рабочем посёлке Линёво Искитимского района управлял автомобилем ВАЗ-2106. Он нарушил Правила дорожного движения России, дорожные знаки "Пешеходный переход" и допустил наезд на потерпевшего 1929 года рождения на пешеходной разметке "зебра"», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







Ранее в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказывали, что после ДТП пострадавший попал в больницу и спустя несколько часов умер от травм. А очевидцы сообщали, что водитель «Жигулей» и его пассажиры пытались скрыться с места аварии — вдогонку за ними кинулся стоящий на парковке таксист Владимир Олин.





Помощник Искитимского межрайонного прокурора Юлия Сидорова уточнила корреспонденту НГС, что подросток сел за руль машины знакомого. В суде 17-летний водитель свою вину признал и извинился перед семьёй погибшего. Приговора он ждал под стражей, поскольку ещё в январе 2018 года получил реальный срок по другому уголовному делу — о краже. Сегодня, 30 мая, подросток выслушал приговор за смертельное ДТП.





Как передали в прокуратуре Новосибирской области, Искитимский районный суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это преступление подросток получил 2 года 6 месяцев лишения свободы и на три года лишился права садиться за руль. Но поскольку в январе 2018 года подростка осудили по другому уголовному делу, то по совокупности преступлений ему окончательно дали 4 года 3 месяца лишения свободы, сохранился и трёхлетний запрет на управление машиной.







«Назначенное наказание он будет отбывать в воспитательной колонии», — сообщили в облпрокуратуре.







Приговор в законную силу ещё не вступил.

