Отличников поставили на учёт в ПДН после возвращения с олимпиады

Школьников поставили на учёт в отдел ПДН за то, что они перешли железную дорогу в неположенном месте
Школьников поставили на учёт в отдел ПДН за то, что они перешли железную дорогу в неположенном месте

Группу новосибирских школьников — учащихся Учебно-научного центра НГУ — поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних за то, что они перешли рельсы на железнодрожном вокзале, когда вернулись домой с олимпиады в Екатеринбурге.


«Нам позвонили дети и сказали, чтобы мы их не теряли, потому что их забрали в отделение, — рассказала мама одной из учениц Светлана Ханина. — Там они пробыли несколько часов, на всех составили протоколы. Им прочитали лекцию и отпустили».


Светлана Ханина рассказала, что 30 марта группа из семи учеников физматшколы при НГУ, в том числе её дочь, возвращалась из Екатеринбурга, куда дети ездили на олимпиаду. Когда они вышли из поезда на втором пути вокзала Новосибирск-Главный, двое мальчиков решили пойти по путям. Руководитель группы в этот момент разговаривала по телефону с водителем, который встречал их на остановке. Преподаватель замешкалась и кивнула остальным, чтобы все вместе пошли по путям. 


Школьников задержали уже на остановке, когда они ждали автобус. Несмотря на то, что дети были в составе группы, протокол оформили на каждого по отдельности. Дальше сотрудники полиции приглашали каждого родителя подписать этот протокол, несмотря на то, что формально на время учёбы дети живут в интернате и ответственность за них несёт физматшкола.


На следующем этапе разбирательств инспектор линейной полиции передала все протоколы в комиссию по делам несовершеннолетних, рассказала Светлана Ханина. Там разобрали дело на каждого (характеристики писали воспитатели СУНЦ НГУ) и вынесли предупреждение. Затем документы передали в отдел полиции Советского района, и инспектор по делам несовершеннолетних поставила всех семерых детей на учёт.


По словам матери девочки, родители написали жалобу в прокуратуру и подают в суд. Женщина подчеркнула, что родители не предпринимают против преподавателя никаких действий, потому что «ей и так выше крыши достанется». Им непонятна реакция системы, которая абсолютно, по их мнению, не учла характеристики на детей и не оценила степень правонарушения.


«На мой взгляд, за такое правонарушение никакого ребёнка нельзя ставить на учёт. Ни отличника, ни двоечника, если это его единственный грех — переход дороги, — объясняет свою позицию мать девочки. — Вот что она (инспектор. — А.Б.) будет надзирать? Она отправила в СУНЦ бумажку о том, что ребёнок поставлен на учёт, и просьба занять его вне уроков, чтобы он ходил на какие-нибудь кружки. Но дело в том, что у наших детей убрать бы пару кружков, у них очень большая внеурочная нагрузка. А отправили просто по шаблону и попали пальцем в небо».


Больше всего родители опасаются, что, если не удастся добиться через суд отмены решения о постановке детей на учёт, это будет пятно в их биографии. «Я не знаю, насколько, но где-то может аукнуться — например, юридический вуз. При любом виде это будет вылезать, причём не будет говориться за что, а просто факт».


В жалобе, которую родители составили для прокуратуры, родители попросили разобраться в правомерности действий сотрудников отдела полиции № 10 «Советский». В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что полиция ставит подростков на учёт по решению комиссии по делам несовершеннолетних. 


НГС обратились в СУНЦ НГУ за комментарием по поводу этой ситуации. «Руководство СУНЦ не будет комментировать этот инцидент», — ответили в физматшколе. 


Три года назад полиция задержала 16-летнего подростка, который в нетрезвом виде сел за руль мотоцикла, — его родителям выписали штраф. 

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