Вода всего 17 градусов: новосибирец быстрее всех проплыл по реке под Тулой
Новосибирский спортсмен Никита Кожевников стал чемпионом России по подводному спорту — он быстрее всех преодолел 6 километров в марафонском заплыве в ластах.
Кожевников проплыл 6 километров за 58 минут 45,54 секунды, а в заплыве на 2 километра он показал только третий результат, уступив пловцам из Ярославля и Алтайского края, сообщили в пресс-службе Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.
«Температура воды была 17 градусов, а воздуха — 24», — уточнили в НЦВСМ.
Мастеру спорта Никите Кожевникову 20 лет. Он двукратный победитель первенства России, двукратный призёр первенства Европы, серебряный призёр финала Кубка мира и бронзовый призёр чемпионата России.
Накануне трое новосибирцев отправились на чемпионат мира в Португалию — соревнования начнутся 1 июня.
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Дарья Януш
Фото предоставлено НЦВСМ