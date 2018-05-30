Вода всего 17 градусов: новосибирец быстрее всех проплыл по реке под Тулой

Никита Кожевников (в центре) стал лучшим в заплыве на 6 километров

Новосибирский спортсмен Никита Кожевников стал чемпионом России по подводному спорту — он быстрее всех преодолел 6 километров в марафонском заплыве в ластах.





Кожевников проплыл 6 километров за 58 минут 45,54 секунды, а в заплыве на 2 километра он показал только третий результат, уступив пловцам из Ярославля и Алтайского края, сообщили в пресс-службе Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.





«Температура воды была 17 градусов, а воздуха — 24», — уточнили в НЦВСМ.





Мастеру спорта Никите Кожевникову 20 лет. Он двукратный победитель первенства России, двукратный призёр первенства Европы, серебряный призёр финала Кубка мира и бронзовый призёр чемпионата России.





Накануне трое новосибирцев отправились на чемпионат мира в Португалию — соревнования начнутся 1 июня.