Toyota Harrier сбила женщину на Троллейной: её увезли в больницу с тяжёлыми травмами

Женщина вышла на дорогу с правой стороны от водителя

Днём 30 мая пожилая женщина попала под «Тойоту», когда переходила улицу Троллейную в Ленинском районе Новосибирска, — пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами.







ДТП произошло в 13:35 возле дома № 31 — недалеко от трамвайной остановки «Клуб имени Чехова», рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







По его данным, 25-летний водитель «Тойоты Харриер» ехал по Троллейной со стороны Плахотного в направлении Титова и сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. На проезжую часть она вышла с правой стороны от водителя.







«В результате женщина 1940 года рождения с <…> черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибом внутренних органов и переломом костей таза доставлена в 34-ю больницу», — сообщил Владислав Савченков.







На прошлой неделе на пересечении улиц Бородина и Петухова в Кировском районе под колёса автомобиля попал пешеход, переходивший дорогу по светофору. По словам очевидицы, от удара пешеход отлетел на несколько метров.