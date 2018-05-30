Toyota Harrier сбила женщину на Троллейной: её увезли в больницу с тяжёлыми травмами
Днём 30 мая пожилая женщина попала под «Тойоту», когда переходила улицу Троллейную в Ленинском районе Новосибирска, — пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами.
ДТП произошло в 13:35 возле дома
По его данным, 25-летний водитель «Тойоты Харриер» ехал по Троллейной со стороны Плахотного в направлении Титова и сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. На проезжую часть она вышла с правой стороны от водителя.
«В результате женщина 1940 года рождения с <…> черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибом внутренних органов и переломом костей таза доставлена в 34-ю больницу», — сообщил Владислав Савченков.
На прошлой неделе на пересечении улиц Бородина и Петухова в Кировском районе под колёса автомобиля попал пешеход, переходивший дорогу по светофору. По словам очевидицы, от удара пешеход отлетел на несколько метров.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым