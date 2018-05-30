«Я очень счастлив»: англичанин приехал к жене в Сибирь из-за проблем с сердцем

Алехандро прооперировали вчера в Новосибирске

Новосибирские врачи прооперировали Алехандро Соколовски из Лондона, который страдал серьёзными нарушениями ритма сердца. По его словам, в Англии ему не смогли помочь, прописав вместо операции «ведро» таблеток.







Проблемы с ритмом сердца врачи обнаружили у 66-летнего Алехандро Соколовски на недавнем медицинском осмотре в Москве — ЭКГ показала, что сердечный ритм нарушен, хотя мужчина чувствовал себя хорошо, рассказала корреспонденту НГС его гражданская жена, 53-летняя сибирячка Галина Соловьёва.







Она живёт в Новосибирске — работает инженером-строителем. С будущим мужем, инженером-электронщиком Алехандро Соколовски сибирячка познакомилась 8 лет назад через Facebook, когда искала родственников, эмигрировавших в XX веке.







На лечении настояла гражданская жена Алехандро — Галина Соловьёва из Новосибирска





«У него дедушка был из России, во время революции они перебрались в Аргентину. Его отец Станислав Соколовски женился на итальянке. Поэтому он наполовину итальянец. Уже в сознательном возрасте он переехал в Италию — сейчас он гражданин Италии. После того как в Италии жёсткий кризис произошёл — он перебрался в Англию», — объяснила Галина Соловьёва.







Галина и Алехандро быстро нашли общий язык и вскоре встретились — она пригласила его в Новосибирск, а вскоре они стали встречаться, вместе ездили на Алтай и в путешествия по Европе.







Сейчас они видятся нечасто — раз в два месяца. Сибирячка ещё не решилась переехать в Лондон к Алехандро, поскольку боится, что не найдёт там работу — а здесь она «состоявшийся человек».





Сейчас врачи следят за ритмом сердца с помощью специального устройства — холтера. Оно на протяжении суток следит за сердечной деятельностью





В Англии Соколовски пришёл с медицинской страховкой в поликлинику, там его осмотрели и не нашли угрозы для жизни, пояснил Алехандро. Он и сам чувствовал себя отлично.







«Но рисков много — качество жизни может ухудшиться, и ты будешь в таком овощном состоянии находиться постоянно на таблетках. И он посчитал, что если будет 10 лет таблетки принимать <...> это же целое ведро таблеток!» — говорит сибирячка.







Когда Соколовски приехал в Новосибирск, она настояла на обследовании в клинике Мешалкина.







«Как начинаешь анализы сдавать — что-нибудь обязательно найдут. До этого думал, что очень здоровый человек», — рассказал Алехандро Соколовски.







По словам заведующего кардиохирургическим отделением нарушений ритма сердца, сердечно-сосудистого хирурга Виталия Шабанова, кардиологи клиники увидели, что аритмия начала прогрессировать. Алехандро попал на лечение в Новосибирск, когда у болезни уже была «пограничная стадия»: насосная функция сердца ещё была вполне нормальной, но уже начала значительно страдать.







«Он, может быть, пока её (аритмию. — М.М.) не чувствует, но аритмия привела к тому, что от нормальных значений полости левого предсердия увеличились в несколько раз. Это пока он не чувствует, но, соответственно, где-то через год или через два он бы обязательно это почувствовал», — отметил врач.







Постепенно всё сердце пациента увеличилось бы в объёме, и он бы хорошо это почувствовал — появились бы одышка и быстрая утомляемость.







Новосибирские хирурги воздействовали радиочастотным током на патологические очаги, провоцирующие аритмию, — их метод включён в международные рекомендации по лечению такой формы нарушения ритма сердца. Виталий Шабанов затруднился сказать, почему врачи в Лондоне не стали делать операцию — этот способ эффективнее медикаментов.







Пациенту операция обошлась в 5 тысяч фунтов (около 400 тысяч рублей) — вдвое меньше, чем в Англии, как выяснила позже Галина Соловьёва.







Соколовски выпишут из клиники 31 мая — он признался, что «очень счастлив», поскольку лечение было успешным.







Хотя Алехандро не ощущал сбоев в работе сердца, спустя пару лет болезнь бы дала о себе знать одышкой и быстрой утомляемостью





Он пробудет в Новосибирске до 9 июня, а потом улетит к себе в Лондон — там у него работа, тренажёрный зал три раза в неделю и рок-группа, где он играет на бас-гитаре.





Галина Соловьёва добавила, что, наверное, не будет дожидаться пенсионного возраста и скоро переедет к нему в Англию — её дочь уже выросла и вышла замуж, у самого Соколовски — трое взрослых сыновей.







Ранее новосибирские врачи делали рискованную операцию — буквально заморозили сердце мужчине с редкой генетической болезнью. До них такую операцию делали только один раз в Америке.

