Полицейские остановили Porsche Cayenne: у водителя нашли револьвер и патроны

Полицейские нашли у подозреваемого оружие, патроны и муляж гранаты

Новосибирские полицейские забрали револьвер и патроны у водителя Porsche Cayenne, который выезжал с автостоянки.







Во вторник, 29 мая, полицейские и инспекторы ГИБДД провели спецоперацию, чтобы поймать подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Ранее судимого мужчину задержали, когда он выезжал со стоянки в Железнодорожном районе, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, отказавшись назвать конкретную улицу.







В ведомстве уточнили, что с собой у 29-летнего новосибирца были револьвер и четыре патрона. «Ещё 10 патронов и имитационная граната изъяты в автомобиле Porsche Cayenne, на котором передвигался подозреваемый», — сообщили в областной полиции.







Кроме того, полицейские обыскали гараж, который арендует подозреваемый. Там они нашли части от трёх пистолетов и больше сотни патронов для спортивного и охотничьего оружия.







Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Найденное оружие и боеприпасы сотрудники уголовного розыска отправили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области, добавили в пресс-службе.







Часть улик полиция нашла в машине, на которой ехал подозреваемый





Оружие и боеприпасы полицейские отправили на экспертизу





Накануне Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к колонии строгого режима другого жителя города, который купил два боевых пистолета на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» недалеко от Димитровского моста.