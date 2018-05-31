Бесплатный зоопарк, детский поезд и чудеса в сквере: полная программа Дня защиты детей

Завтра Новосибирск будет отмечать День защиты детей — праздничные мероприятия охватят весь город. 1 июня виновников торжества бесплатно приглашают в зоопарк (в определённые часы) и в контактный зоопарк (весь день). Интересная программа с тремя кукольными спектаклями и экспонатами из «Парка чудес Галилео» будет в Первомайском сквере, а в Заельцовском парке торжественно откроют детскую железную дорогу. Если же пойдёт дождь, от него можно будет укрыться в торговом центре — в одном из них споёт участница шоу «Голос. Дети». Подробности — в подборке праздничных мероприятий от НГС.





Начать праздновать День защиты детей можно уже сегодня, 31 мая: в Первомайском сквере с 14:00 до 19:00 проходит семейный летний фестиваль. Здесь — благотворительные фотосессии с собаками и спортивные состязания. Организаторы обещают тренинги от специалистов по семейным отношениям, игры с призами, огромную раскраску и кино на траве.







В этом году масштабные праздники пройдут почти на двадцати площадках





1 июня откроет новый сезон детская железная дорога. В 10:00 на станции Спортивная в Заельцовском парке начнут работать аттракционы, развлекательные и спортивные площадки. Будет и концертная программа с участием коллективов ДКЖ. Сама церемония открытия состоится в 11:00, а в 12:00 со станции отправится первый поезд. В этот день проезд для детей до 14 лет будет бесплатным, а за билет для взрослых придётся отдать 200 рублей.







В 10:30 в ДК «Академия» (Ильича, 4) театр «Заводной апельсин» бесплатно покажет детский спектакль «Честный поросёнок» по мотивам знаменитого мультфильма о Фунтике. А если погода не разочарует, небольшое представление устроят и на улице.





Перед кассами зоопарка в первой половине дня наверняка будут очереди





Большой праздник организуют 1 июня в зоопарке (с 11:00 до 14:00 дети до 16 лет смогут попасть туда без билета). В 11:00 возле главного входа начнут выступать творческие коллективы города. В это же время у дельфинария откроются интерактивные площадки, а в 13:30 здесь стартует финал вокального конкурса «Будь в голосе». В 14:00 на центральной площадке наградят участников детского конкурса «Краснокнижные животные Новосибирского зоопарка». С 15:00 до 20:00 будет идти праздничный концерт.







На центральной аллее зоопарка и у сцены разместят игровые зоны с викторинами, конкурсами на ловкость и актёрским тренингом. Здесь же будут работать аниматоры в костюмах животных. Ещё на территории появятся тематические аллеи с мастер-классами и лекциями (например, можно будет узнать о том, как правильно носить детей в слинге, и поучаствовать в квесте «Нескучное краеведение»).





Любителям животных стоит зайти и в контактный зоопарк «Лесное посольство» (Дуси Ковальчук, 179/3): 1 июня детей до 10 лет приглашают туда бесплатно (в сопровождении совершеннолетних и при предъявлении документа, подтверждающего возраст). Взрослый билет стоит 250 рублей. В течение всего дня (с 10:00 до 20:00) можно будет фотографироваться с совой, лисой и кроликами, а в 14:00 и 18:00 — поучаствовать в мастер-классе «Кормление и уход за хищными растениями».





Фильм «Псы под прикрытием» и другие детские картины можно будет посмотреть за 100 рублей





Кинотеатр «Победа» на 1 июня установил специальную цену билетов — 100 рублей — на мультфильмы «Садко» и «Два хвоста», документальную картину «Земля: один потрясающий день», комедию «Псы под прикрытием», фильм «Кролик Питер» (все ленты — 6+) и семейное фэнтези «Последний богатырь» (12+). Каждому зрителю обещают попкорн в подарок, а в фойе проведут конкурсы, мастер-классы и игры.







Кроме того, 1 и 2 июня можно сходить на фестиваль немецкого кино для юных зрителей «Шлингель в Новосибирске». В «Победе» покажут фильмы с переводом, которые не выйдут в прокат в России. 1 июня в 11:00 фестиваль откроют лентой «Тим Талер, или Проданный смех» (6+) — зрители смогут пообщаться с директором проекта «Шлингель» Михаэлем Харбауэром. В 14:00 начнётся фильм «На уровне глаз» (12+). 2 июня в 12:00 покажут картины «Спасти Раффи» (6+) и «Бульвар Шёнефельд» (16+, зрителей ждёт встреча с исполнительницей главной роли Юлией Ендроссек). Билеты стоят 100 рублей.





На многих площадках выступят местные творческие коллективы





В Первомайском сквере 1 июня организуют ежегодный благотворительный праздник «Фестиваль кукол». В 12:10 на главной сцене спектакль «Вместе с нами поиграй» покажет областной театр кукол. В 13:20 артисты команды «Куклы смеются» разыграют сказку «Колобок». А в 15:10 театр кукол при КДЦ имени Станиславского покажет постановки из цикла «Детские сказочки»: «Еж и заяц» и «Два жадных мышонка».







В этот день в Первомайском сквере появятся экспонаты «Парка чудес Галилео», роботы, батуты и настольные игры. Также зрители смогут пообщаться с животными из контактного зоопарка, оценить мастерство жонглеров школы UP! и других талантливых новосибирцев. Площадки будут работать до 17:00, вход бесплатный.







Будут и небольшие концерты в других зелёных зонах Новосибирска. Например, в Центральном парке программа с конкурсами и призами начнётся в 12:00, в Заельцовском парке — в 14:00, в Бугринской роще — в 16:00.





Праздник «Стартуем в лето» пройдёт с 14:00 до 18:00 у ГПНТБ. На площади более 500 квадратных метров разместят игровые и развлекательные зоны, а на сцене устроят представление с театральными актёрами города. Также в программе: мастер-классы, фуд-корт, выступление ходулистов, научное шоу и другие бесплатные активности.







1 июня можно сходить в театр — в «Глобусе» в 14:00 покажут спектакль «Король Матиуш» (12+). Это история про маленького принца, которому приходится занять трон и участвовать в войне. Но главная его цель — сделать всех вокруг счастливыми. Билеты на спектакль стоят 250–350 рублей.







В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) в 17:00 ребята из школы «Мандарин» покажут интерактивный спектакль по мотивам игры «Джуманджи» для детей от семи лет. Стоимость билетов — 300 рублей. Вырученные деньги направят на лечение в Китае маленького новосибирца Егора Головеева, который борется с тяжёлыми заболеваниями.





В планетарии будет праздник с показом полнокупольного фильма





Двухчасовую программу под названием «Старт звёздного лета» подготовил Большой новосибирский планетарий (начало — в 21:00). Гостей ждут лекция-прогулка по звёздному небу, посещение обсерватории и знакомство с оптическим оборудованием, мастер-класс по работе с прибором ночного видения, урок-эксперимент «Загадки чёрной дыры», мини-лекторий о Юпитере, интерактивные астрономические игры, детская мастерская «Собери свою Солнечную систему», астрономические наблюдения в телескопы (при ясной погоде). Гвоздь программы — просмотр полнокупольного фильма «От Земли во Вселенную». Билеты стоят 350 рублей и 180 рублей (детский), их можно забронировать по телефонам 347–77–07, 347–77–11.







Мероприятия пройдут и в торговых центрах города. 1 июня с 16:00 до 19:00 в «Ауре» детей будут развлекать аниматоры (в том числе герой фильма «Трансформеры» Бамблби). В «МЕГЕ» праздник будет продолжаться целых три дня — 1, 2 и 3 июня с 10:00 до 22:00. В программе семейного фестиваля: мастер-классы и лекции, выступления фигуристок на катке, розыгрыш прогулочной коляски, шоу танцевальных коллективов и учеников музыкальных студий. Также в СТЦ организуют показ детской одежды от сибирских дизайнеров и обустроят яркую фотозону.





В ТРЦ «Галерея Новосибирск» будет весело 2 июня с 10:00 до 22:00. Гостей ждут воздушные шары, настольные игры, фотозона с мгновенной печатью снимков, аниматоры в костюмах супергероев и мастера по созданию маленьких чудес. Детям будут раздавать сахарную вату. С 12:00 до 18:00 можно будет поучаствовать в мастер-классах по оригами, изготовлению флюгера и игрушек. На сцене будут конкурсы и игры, интерактивная театральная постановка, серебряное шоу, номера ребят из эстрадного центра «Папины дети» и танцевальной студии Dimirano. А в 15:40 выступит участница телепроекта «Голос. Дети» Анастасия Першикова.





В «Эдеме» детям сделают «боевую раскраску»





ТРК «Эдем» в Академгородке приглашает на мероприятие 2 июня в 15:00 — помимо концертной программы в зоне фудкорта будут мастер-классы по росписи пряников и сборке оружия. Мастера сделают всем желающим аквагрим, а малышей порадуют ростовые куклы.







2 июня пройдёт большой праздник в парке «Берёзовой роща», организованный благотворительным фондом «Живи». В 12:00 начнётся шестичасовой концерт от творческих коллективов Новосибирска. Параллельно проведут разные мастер-классы (по тхэквондо, моделингу, рисованию, изготовлению мягких игрушек и другим видам творчества). В парке будут работать детские психологи. Все желающие (вне зависимости от возраста) сыграют в гигантские крестики-нолики и сделают фото на память в рок-фотозоне с мотоциклами. Праздник завершится в 18:00 файер-шоу с пиротехническими эффектами.





В любой день до конца сентября можно сходить с детьми на интересную выставку: в «Центре истории развития Ленинского района» собрали советские игрушки (самой старинной кукле почти 70 лет). Площадка работает с 10:00 до 19:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: улица Пархоменко, 8. Вход на выставку свободный (0+).







В последний раз новосибирцы массово посетили уличные площадки и культурные учреждения в «Ночь музеев», которая прошла с 19 на 20 мая, — о самых интересных моментах акции читайте в репортаже НГС.