Бесплатный зоопарк, детский поезд и чудеса в сквере: полная программа Дня защиты детей

Завтра Новосибирск будет отмечать День защиты детей — праздничные мероприятия охватят весь город. 1 июня виновников торжества бесплатно приглашают в зоопарк (в определённые часы) и в контактный зоопарк (весь день). Интересная программа с тремя кукольными спектаклями и экспонатами из «Парка чудес Галилео» будет в Первомайском сквере, а в Заельцовском парке торжественно откроют детскую железную дорогу. Если же пойдёт дождь, от него можно будет укрыться в торговом центре — в одном из них споёт участница шоу «Голос. Дети». Подробности — в подборке праздничных мероприятий от НГС.


Начать праздновать День защиты детей можно уже сегодня, 31 мая: в Первомайском сквере с 14:00 до 19:00 проходит семейный летний фестиваль. Здесь — благотворительные фотосессии с собаками и спортивные состязания. Организаторы обещают тренинги от специалистов по семейным отношениям, игры с призами, огромную раскраску и кино на траве.


В этом году масштабные праздники пройдут почти на двадцати площадках
В этом году масштабные праздники пройдут почти на двадцати площадках


1 июня откроет новый сезон детская железная дорога. В 10:00 на станции Спортивная в Заельцовском парке начнут работать аттракционы, развлекательные и спортивные площадки. Будет и концертная программа с участием коллективов ДКЖ. Сама церемония открытия состоится в 11:00, а в 12:00 со станции отправится первый поезд. В этот день проезд для детей до 14 лет будет бесплатным, а за билет для взрослых придётся отдать 200 рублей.


В 10:30 в ДК «Академия» (Ильича, 4) театр «Заводной апельсин» бесплатно покажет детский спектакль «Честный поросёнок» по мотивам знаменитого мультфильма о Фунтике. А если погода не разочарует, небольшое представление устроят и на улице.


Перед кассами зоопарка в первой половине дня наверняка будут очереди
Перед кассами зоопарка в первой половине дня наверняка будут очереди


Большой праздник организуют 1 июня в зоопарке (с 11:00 до 14:00 дети до 16 лет смогут попасть туда без билета). В 11:00 возле главного входа начнут выступать творческие коллективы города. В это же время у дельфинария откроются интерактивные площадки, а в 13:30 здесь стартует финал вокального конкурса «Будь в голосе». В 14:00 на центральной площадке наградят участников детского конкурса «Краснокнижные животные Новосибирского зоопарка». С 15:00 до 20:00 будет идти праздничный концерт.


На центральной аллее зоопарка и у сцены разместят игровые зоны с викторинами, конкурсами на ловкость и актёрским тренингом. Здесь же будут работать аниматоры в костюмах животных. Ещё на территории появятся тематические аллеи с мастер-классами и лекциями (например, можно будет узнать о том, как правильно носить детей в слинге, и поучаствовать в квесте «Нескучное краеведение»).


Любителям животных стоит зайти и в контактный зоопарк «Лесное посольство» (Дуси Ковальчук, 179/3): 1 июня детей до 10 лет приглашают туда бесплатно (в сопровождении совершеннолетних и при предъявлении документа, подтверждающего возраст). Взрослый билет стоит 250 рублей. В течение всего дня (с 10:00 до 20:00) можно будет фотографироваться с совой, лисой и кроликами, а в 14:00 и 18:00 — поучаствовать в мастер-классе «Кормление и уход за хищными растениями».


Фильм «Псы под прикрытием» и другие детские картины можно будет посмотреть за 100 рублей
Фильм «Псы под прикрытием» и другие детские картины можно будет посмотреть за 100 рублей


Кинотеатр «Победа» на 1 июня установил специальную цену билетов — 100 рублей — на мультфильмы «Садко» и «Два хвоста», документальную картину «Земля: один потрясающий день», комедию «Псы под прикрытием», фильм «Кролик Питер» (все ленты — 6+) и семейное фэнтези «Последний богатырь» (12+). Каждому зрителю обещают попкорн в подарок, а в фойе проведут конкурсы, мастер-классы и игры.


Кроме того, 1 и 2 июня можно сходить на фестиваль немецкого кино для юных зрителей «Шлингель в Новосибирске». В «Победе» покажут фильмы с переводом, которые не выйдут в прокат в России. 1 июня в 11:00 фестиваль откроют лентой «Тим Талер, или Проданный смех» (6+) — зрители смогут пообщаться с директором проекта «Шлингель» Михаэлем Харбауэром. В 14:00 начнётся фильм «На уровне глаз» (12+). 2 июня в 12:00 покажут картины «Спасти Раффи» (6+) и «Бульвар Шёнефельд» (16+, зрителей ждёт встреча с исполнительницей главной роли Юлией Ендроссек). Билеты стоят 100 рублей.


На многих площадках выступят местные творческие коллективы
На многих площадках выступят местные творческие коллективы


В Первомайском сквере 1 июня организуют ежегодный благотворительный праздник «Фестиваль кукол». В 12:10 на главной сцене спектакль «Вместе с нами поиграй» покажет областной театр кукол. В 13:20 артисты команды «Куклы смеются» разыграют сказку «Колобок». А в 15:10 театр кукол при КДЦ имени Станиславского покажет постановки из цикла «Детские сказочки»: «Еж и заяц» и «Два жадных мышонка». 


В этот день в Первомайском сквере появятся экспонаты «Парка чудес Галилео», роботы, батуты и настольные игры. Также зрители смогут пообщаться с животными из контактного зоопарка, оценить мастерство жонглеров школы UP! и других талантливых новосибирцев. Площадки будут работать до 17:00, вход бесплатный.


Будут и небольшие концерты в других зелёных зонах Новосибирска. Например, в Центральном парке программа с конкурсами и призами начнётся в 12:00, в Заельцовском парке — в 14:00, в Бугринской роще — в 16:00.


Праздник «Стартуем в лето» пройдёт с 14:00 до 18:00 у ГПНТБ. На площади более 500 квадратных метров разместят игровые и развлекательные зоны, а на сцене устроят представление с театральными актёрами города. Также в программе: мастер-классы, фуд-корт, выступление ходулистов, научное шоу и другие бесплатные активности.


1 июня можно сходить в театр — в «Глобусе» в 14:00 покажут спектакль «Король Матиуш» (12+). Это история про маленького принца, которому приходится занять трон и участвовать в войне. Но главная его цель — сделать всех вокруг счастливыми. Билеты на спектакль стоят 250–350 рублей.


В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) в 17:00 ребята из школы «Мандарин» покажут интерактивный спектакль по мотивам игры «Джуманджи» для детей от семи лет. Стоимость билетов — 300 рублей. Вырученные деньги направят на лечение в Китае маленького новосибирца Егора Головеева, который борется с тяжёлыми заболеваниями.


В планетарии будет праздник с показом полнокупольного фильма
В планетарии будет праздник с показом полнокупольного фильма


Двухчасовую программу под названием «Старт звёздного лета» подготовил Большой новосибирский планетарий (начало — в 21:00). Гостей ждут лекция-прогулка по звёздному небу, посещение обсерватории и знакомство с оптическим оборудованием, мастер-класс по работе с прибором ночного видения, урок-эксперимент «Загадки чёрной дыры», мини-лекторий о Юпитере, интерактивные астрономические игры, детская мастерская «Собери свою Солнечную систему», астрономические наблюдения в телескопы (при ясной погоде). Гвоздь программы — просмотр полнокупольного фильма «От Земли во Вселенную». Билеты стоят 350 рублей и 180 рублей (детский), их можно забронировать по телефонам 347–77–07, 347–77–11.


Мероприятия пройдут и в торговых центрах города. 1 июня с 16:00 до 19:00 в «Ауре» детей будут развлекать аниматоры (в том числе герой фильма «Трансформеры» Бамблби). В «МЕГЕ» праздник будет продолжаться целых три дня — 1, 2 и 3 июня с 10:00 до 22:00. В программе семейного фестиваля: мастер-классы и лекции, выступления фигуристок на катке, розыгрыш прогулочной коляски, шоу танцевальных коллективов и учеников музыкальных студий. Также в СТЦ организуют показ детской одежды от сибирских дизайнеров и обустроят яркую фотозону.


В ТРЦ «Галерея Новосибирск» будет весело 2 июня с 10:00 до 22:00. Гостей ждут воздушные шары, настольные игры, фотозона с мгновенной печатью снимков, аниматоры в костюмах супергероев и мастера по созданию маленьких чудес. Детям будут раздавать сахарную вату. С 12:00 до 18:00 можно будет поучаствовать в мастер-классах по оригами, изготовлению флюгера и игрушек. На сцене будут конкурсы и игры, интерактивная театральная постановка, серебряное шоу, номера ребят из эстрадного центра «Папины дети» и танцевальной студии Dimirano. А в 15:40 выступит участница телепроекта «Голос. Дети» Анастасия Першикова.


В «Эдеме» детям сделают «боевую раскраску»
В «Эдеме» детям сделают «боевую раскраску»


ТРК «Эдем» в Академгородке приглашает на мероприятие 2 июня в 15:00 — помимо концертной программы в зоне фудкорта будут мастер-классы по росписи пряников и сборке оружия. Мастера сделают всем желающим аквагрим, а малышей порадуют ростовые куклы.


2 июня пройдёт большой праздник в парке «Берёзовой роща», организованный благотворительным фондом «Живи». В 12:00 начнётся шестичасовой концерт от творческих коллективов Новосибирска. Параллельно проведут разные мастер-классы (по тхэквондо, моделингу, рисованию, изготовлению мягких игрушек и другим видам творчества). В парке будут работать детские психологи. Все желающие (вне зависимости от возраста) сыграют в гигантские крестики-нолики и сделают фото на память в рок-фотозоне с мотоциклами. Праздник завершится в 18:00 файер-шоу с пиротехническими эффектами.


В любой день до конца сентября можно сходить с детьми на интересную выставку: в «Центре истории развития Ленинского района» собрали советские игрушки (самой старинной кукле почти 70 лет). Площадка работает с 10:00 до 19:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: улица Пархоменко, 8. Вход на выставку свободный (0+).


В последний раз новосибирцы массово посетили уличные площадки и культурные учреждения в «Ночь музеев», которая прошла с 19 на 20 мая, — о самых интересных моментах акции читайте в репортаже НГС.

Прочтений: 7520
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено