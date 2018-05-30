Аудио: известный новосибирский гитарист начал записывать альбом с музыкантом из Дании

Новосибирский гитарист Евгений Каргаполов (на фото) начал записывать альбом с известным красноярским музыкантом Александром Шубом, который сейчас живёт в Дании
Новосибирский гитарист Евгений Каргаполов (на фото) начал записывать альбом с известным красноярским музыкантом Александром Шубом, который сейчас живёт в Дании

Новосибирский гитарист Евгений Каргаполов начал запись альбома с основателем известной в 1980-е годы красноярской рок-группы «Амальгама» Александром Шубом, который сейчас живёт в Дании.


«Пишу альбом с Саней Шубом. Это известный красноярский музыкант, была такая группа "Амальгама". Записали с ним четвёртую вещь. <...> Планируется, что это будет инструментальный альбом из новых композиций», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Каргаполов.


По словам Каргаполова, Александр Шуб присылает ему записанные партии барабанов и баса, а он добавляет свою гитару и сводит всё в единую композицию. Закончить работу над новым альбомом группы «Амальгама» Евгений Каргаполов планирует в конце лета.



Справка: Группу «Амальгама» в 1986 году собрал красноярский бас-гитарист Александр Шуб (не путать с московской «Амальгамой», возникшей в 2001 году). В 1987 году группа победила на фестивале «Рок-Периферия». Александра Шуба назвали лучшим бас-гитаристом, а Евгения Ломовцева лучшим вокалистом. В 1988 году в коллектив влился новосибирский гитарист Евгений Каргаполов, и «Амальгама» опять победила на ежегодном рок-фестивале. Позднее в группе менялись гитаристы, вокалисты, а сам Шуб уезжал работать в Москву, а потом — в Данию. В 1998 году «Амальгама» неожиданно появилась в Красноярске во время кампании губернатора Александра Лебедя, после чего распалась окончательно. 



Недавно НГС рассказал о том, что Евгений Каргаполов записал альбом с рок-группой ««Консилиум», в которой играют только врачи

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