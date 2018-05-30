Хоккейная «Сибирь» оставила защитника, который провёл в команде 9 сезонов

Игнатович начал играть за «Сибирь» в сезоне 2009/2010

27-летний защитник Максим Игнатович принял квалификационное предложение новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» и остался в команде ещё на один сезон.





Для Игнатовича это будет 10-й сезон в составе «Сибири», он является воспитанником новосибирского хоккея





«Хоккеист провел за "Сибирь" уже 293 матча (набрал 44 очка: 18+26), 32 из которых в Кубке Гагарина (1+3). В Континентальной хоккейной лиге Игнатович дебютировал в сезоне 2009/2010. В сезоне 2015/2016 привлекался в сборную России для участия в Евротуре», — сообщает пресс-служба клуба.





В своём дебютном сезоне за «Сибирь» Игнатович провёл 8 матчей, а в сезоне 2017/2018 — 48 игр.





В этом межсезонье «Сибирь» лишилась другого игрока, который провёл в команде 10 лет, — нападающий Степан Санников перешёл в ярославский «Локомотив».