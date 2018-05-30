За проезд не передал: безбилетник получил срок за переломы рёбер у водителя маршрутки
В Новосибирске завершился суд над 27-летним Айдысом Ооржаком, который сломал рёбра водителю маршрутного такси
«В судебном заседании он уже принёс свои извинения, которые потерпевший не принял. Он сказал: "Нужно было раньше извиняться"», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок.
По её словам, утром 19 сентября 2017 года ранее судимый Айдыс Ооржак, освободившийся из колонии за семь месяцев до этого, сел в маршрутку
Как следует из материалов уголовного дела, сначала Ооржак ударил водителя по голове ногой, отчего потерпевший потерял сознание на 10–15 секунд и упал на асфальт. Когда мужчина очнулся и попытался встать, пассажир ещё не меньше двух раз ударил его ногами по рёбрам, а также руками по голове.
Пострадавшего увезла скорая помощь. Врачи обнаружили у него перелом двух рёбер и сотрясение головного мозга. Месяц он пролежал в городской клинической больнице
Как уточнила Олёна Носок, в суде пассажир маршрутки признал свою вину. Подсудимый пояснил, что, с его точки зрения, он не должен был рассчитываться за проезд, поскольку ошибся маршрутом. В свою очередь водитель маршрутки утверждает, что эти мотивы нападавший пассажир ему не изложил, описала ситуацию гособвинитель.
По её словам, сегодня, 30 мая, мировой судья 2-го судебного участка Дзержинского района Новосибирска признал пассажира маршрутки виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и назначил ему один год лишения свободы. Но поскольку ещё в феврале 2018 года Тогучинский районный суд Новосибирской области приговорил Ооржака к реальному сроку за преступление в сфере оборота наркотиков, то к новому приговору присоединили неотбытую часть предыдущего наказания. Таким образом, пассажир маршрутки должен отправиться в колонию строгого режима на 4 года 6 месяцев.
Новый приговор в законную силу ещё не вступил.
В компании «ПАТП 1118», которая обслуживает маршрут
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено очевидцем