На «Октябрьской» открылся очень чёрный бар с настойками на пиве и загадочными блюдами

На первом этаже бизнес-центра «Время» на улице Кирова, 48 в Октябрьском районе Новосибирска открылся Sidewalker Bar. В заведении нет крепкого алкоголя, а коктейли и настойки здесь делают на основе пива.


В заведении очень тёмный интерьер
В заведении очень тёмный интерьер


Sidewalker Bar занял помещение, освободившееся после закрытия здесь бара Beaver (для заведения с таким названием это был уже второй адрес в Новосибирске). Название можно перевести с английского как «ходок по тротуарам». Кембриджский словарь английского языка определяет значение слова sidewalk как «проход для пешеходов с твёрдым покрытием вдоль автомобильной дороги», то есть тротуар.


Зал довольно плотно заставлен мебелью
Зал довольно плотно заставлен мебелью


Интерьер бара, включая мебель, выкрашен в радикально чёрный и темно-коричневый цвета, которые только местами разбавлены красными стульями. Стены украшены картинами, на которых в своеобразной манере изображены люди в разных бытовых ситуациях. У заведения два входа с улицы и ещё один — непосредственно из холла бизнес-центра. 


Стены украшают рисунки в запоминающемся стиле
Стены украшают рисунки в запоминающемся стиле


Меню составлено из привычных блюд, однако блюдам этим даны загадочные названия: «Птица жареная неизвестная (филе с цукини и стручковой фасолью — 390 рублей), «Бандероль заказная морская» (рыба, запечённая с овощами, — 390 рублей) и т.д. Самая дорогая позиция — фирменный бургер за 520 рублей, в название которого включены сразу шесть разных эпитетов.


«Блюдо итальянское национальное с солнцем» (паста карбонара с зелеными фетучини) за 290 рублей 
«Блюдо итальянское национальное с солнцем» (паста карбонара с зелеными фетучини) за 290 рублей 


Из-за отсутствия лицензии на торговлю алкоголем в баре можно заказать только пиво и напитки на его основе. Сейчас в заведении на кранах только шесть позиций — от фирменного по 200 рублей за кружку объёмом 0,5 литра до «Гиннесса» за 380 рублей. Пивные коктейли стоят от 210 рублей, а «пивные настойки», которые в заведении называют собственным «эксклюзивом», продаются по 160 рублей за 100 граммов.


Кофейная настойка на пиве (подаётся в виде двух шотов) за 160 рублей
Кофейная настойка на пиве (подаётся в виде двух шотов) за 160 рублей


По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Сайдвокер», которое управляет заведением, является Оксана Астапова. Единственное предприятие в Новосибирске, имеющее учредителя с точно такими же фамилией, именем и отчеством — это школа «Джорни».


Оформление туалета
Оформление туалета


Бар работает пока в тестовом режиме, официальное открытие намечено на 1 июня. 


Вход в заведение со стороны улицы Кирова
Вход в заведение со стороны улицы Кирова


Сейчас район станции метро «Октябрьская» беден на предприятия общепита. Ближайший от «Сайдвокера» винный бар VinoZerno расположен в глубине квартала на расстоянии более 400 метров от этого места. Потенциальными же конкурентами нового заведения, расположенными в пределах десятиминутной шаговой доступности, можно считать бары Urban и «Веселый поросёнок» в конце улицы Восход и гриль-бар Tolstyi Lev на улице Толстого.

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