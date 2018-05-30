Новосибирца отправили в колонию за покупку пистолетов на парковке ТЦ «Леруа Мерлен»

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил мужчину к колонии строгого режима

В Новосибирске завершился суд над жителем города Дмитрием Ватолиным, который купил два боевых пистолета на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» недалеко от Димитровского моста.







«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы <…> сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска, гособвинитель по уголовному делу Анастасия Пронина.







Как ранее сообщали в прокуратуре Железнодорожного района, преступление произошло 7 декабря 2017 года. Полицейские узнали о том, что 49-летний новосибирец Дмитрий Ватолин, ранее судимый за грабёж и недавно вышедший на свободу, собирается незаконно купить боевое оружие. В итоге под видом продавца с подозреваемым встретился полицейский. Встреча проходила на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» в Фабричном переулке. Дмитрий Ватолин купил у полицейского два пистолета Макарова калибра 9 мм и четыре магазина к ним.







После покупки мужчина убрал товар в сумку, поэтому в итоге его судили не только за незаконное приобретение, но и за незаконное ношение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), уточнила Анастасия Пронина.







Ранее в прокуратуре сообщали, что на стадии предварительного следствия мужчина свою вину не признавал и называл случившееся провокацией. Но на суде, по словам Анастасии Прониной, он полностью согласился с предъявленным обвинением и раскаялся в преступлении.







Во вторник, 29 мая, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес Дмитрию Ватолину обвинительный приговор. В законную силу он ещё не вступил.