Маршрутка неудачно перестроилась и столкнулась с троллейбусом на Богдашке

Авария случилась по пути к остановке «Универмаг "Калининский"»
Авария случилась по пути к остановке «Универмаг "Калининский"»

Утром 30 мая в Новосибирске возле универмага «Калининский» столкнулись маршрутка № 34 и троллейбус № 24.


Авария произошла на полосе в сторону Учительской в 10:50.


«"Газель NEXT" у дома № 1 по улице Богдана Хмельницкого при перестроении совершила столкновение с троллейбусом», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Аваркомы отмечают, что в ДТП никто не пострадал.


Около 12:00 в районе Сухого лога собралась пробка в три стороны.


Маршрутка неудачно перестроилась и столкнулась с троллейбусом на Богдашке


13 мая НГС рассказывал о другой аварии с маршруткой — тогда на улице Тимакова в Советском районе столкнулись маршрутка № 52 и Toyota Corolla Fielder.

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