Маршрутка неудачно перестроилась и столкнулась с троллейбусом на Богдашке
Утром 30 мая в Новосибирске возле универмага «Калининский» столкнулись маршрутка
Авария произошла на полосе в сторону Учительской в 10:50.
«"Газель NEXT" у дома
Аваркомы отмечают, что в ДТП никто не пострадал.
Около 12:00 в районе Сухого лога собралась пробка в три стороны.
13 мая НГС рассказывал о другой аварии с маршруткой — тогда на улице Тимакова в Советском районе столкнулись маршрутка
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Елена Громкова
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»