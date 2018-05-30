Власти отчитались об окончательной победе над ямой на Котовского
Знаменитую новосибирскую яму на Котовского заасфальтировали — теперь здесь ровное покрытие и дорожная разметка.
«Выглядит очень красиво. Нанесли разметку, обработали колодца вокруг, — поделился впечатлениями Дмитрий Мишин — автор аккаунта «Яма на Котовского» в «Твиттере». — Обычно говорят, обещанного ждут три года. Как раз три весны назад у ямы появился твиттер».
По его наблюдениям, ливнёвку пока не сделали, поэтому во время дождя вода снова скапливается на месте ямы, и пешеходы переходят перекрёсток по луже.
30 мая власти отчитались о ремонте участка улицы Котовского. По информации пресс-центра мэрии, ремонт улицы Котовского сделало МКУ «Управление дорожного строительства». Асфальт уложен на площади 3490 кв. м.
Основательно отремонтировать участок дороги на Котовского мэр обещал в апреле. Весной власти подробно рассказали, как её будут ремонтировать — сначала дыры засыпали смесью асфальта и битума.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Анна Богданова
Фото Дмитрия Мишина