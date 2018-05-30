Власти отчитались об окончательной победе над ямой на Котовского

Знаменитую новосибирскую яму на Котовского заасфальтировали — теперь здесь ровное покрытие и дорожная разметка.


Фото заасфальтированного участка сделано 29 мая вечером
Фото заасфальтированного участка сделано 29 мая вечером


«Выглядит очень красиво. Нанесли разметку, обработали колодца вокруг, — поделился впечатлениями Дмитрий Мишин — автор аккаунта «Яма на Котовского» в «Твиттере». — Обычно говорят, обещанного ждут три года. Как раз три весны назад у ямы появился твиттер».


Здесь уложили асфальт и нанесли разметку
Здесь уложили асфальт и нанесли разметку


По его наблюдениям, ливнёвку пока не сделали, поэтому во время дождя вода снова скапливается на месте ямы, и пешеходы переходят перекрёсток по луже.


30 мая власти отчитались о ремонте участка улицы Котовского. По информации пресс-центра мэрии, ремонт улицы Котовского сделало МКУ «Управление дорожного строительства». Асфальт уложен на площади 3490 кв. м. 


Основательно отремонтировать участок дороги на Котовского мэр обещал в апреле. Весной власти подробно рассказали, как её будут ремонтировать — сначала дыры засыпали смесью асфальта и битума. 

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