С башенного крана на Дачном шоссе сняли крановщицу: женщине стало плохо с сердцем

Женщину сняли с высоты 20 метров
Женщину сняли с высоты 20 метров

Утром 30 мая в Новосибирске сотрудники МАСС провели спасательную операцию — из кабины строительного крана они сняли крановщицу.


В 8:55 спасателей вызвали на стройку на Дачное шоссе, так как крановщице стало плохо.


«Прибывшие по месту вызова спасатели МАСС, используя альпинистское снаряжение, спустили женщину с сопровождением спасателя с высоты 20 метров и передали БСМП», — сообщают в службе.


Предполагается, что у 45-летней крановщицы мог случиться сердечный приступ, её увезли в больницу.




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