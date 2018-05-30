С башенного крана на Дачном шоссе сняли крановщицу: женщине стало плохо с сердцем
Утром 30 мая в Новосибирске сотрудники МАСС провели спасательную операцию — из кабины строительного крана они сняли крановщицу.
В 8:55 спасателей вызвали на стройку на Дачное шоссе, так как крановщице стало плохо.
«Прибывшие по месту вызова спасатели МАСС, используя альпинистское снаряжение, спустили женщину с сопровождением спасателя с высоты 20 метров и передали БСМП», — сообщают в службе.
Предполагается, что у 45-летней крановщицы мог случиться сердечный приступ, её увезли в больницу.
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Елена Громкова
Скриншот видео
Видео vk.com/mass54