Затулинку и Станиславский жилмассив ждут 10-дневные отключения горячей воды

Ожидается, что максимальный срок отключения горячей воды — 10 июня

Завтра, 31 мая, несколько жилых массивов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска останутся без горячей воды.







«Филиал "Тепловые сети" новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании приступает к испытаниям тепловых сетей на плотность и прочность от Кировской районной котельной (цех № 1 ). Отключение горячей воды — с 31 мая по 10 июня (максимальный срок)», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска







Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных дефектов.







В Кировском районе без горячей воды останутся:





улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив);





Бетонная, Бурденко, Тульская, Мира;





Петухова, Зорге, Громова, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив);





Акатуйский жилмассив;





Северный проезд.







В Ленинском районе отключат Станиславский жилмассив.







«Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 8 часов 30 мая. Испытания теплосетей продлятся с 31 мая до 6 июня. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта», — рассказали в мэрии.





Дополнительную информацию можно получить по телефонам:







051 — единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;







289-01-47 – начальник смены филиала «Тепловые сети»;







289-08-66, 289-08-81, 289-07-65 — диспетчерский пункт 2-го района филиала «Тепловые сети» новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.







В этом году теплоиспытания в Новосибирске начались 23 мая.