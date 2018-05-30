Затулинку и Станиславский жилмассив ждут 10-дневные отключения горячей воды
Завтра, 31 мая, несколько жилых массивов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска останутся без горячей воды.
«Филиал "Тепловые сети" новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании приступает к испытаниям тепловых сетей на плотность и прочность от Кировской районной котельной (цех
Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных дефектов.
В Кировском районе без горячей воды останутся:
улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив);
Бетонная, Бурденко, Тульская, Мира;
Петухова, Зорге, Громова, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив);
Акатуйский жилмассив;
Северный проезд.
В Ленинском районе отключат Станиславский жилмассив.
«Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 8 часов 30 мая. Испытания теплосетей продлятся с 31 мая до 6 июня. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта», — рассказали в мэрии.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
051 — единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;
289-01-47 – начальник смены филиала «Тепловые сети»;
289-08-66, 289-08-81, 289-07-65 — диспетчерский пункт 2-го района филиала «Тепловые сети» новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.
В этом году теплоиспытания в Новосибирске начались 23 мая.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова