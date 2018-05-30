Затулинку и Станиславский жилмассив ждут 10-дневные отключения горячей воды

Ожидается, что максимальный срок отключения горячей воды — 10 июня
Ожидается, что максимальный срок отключения горячей воды — 10 июня

Завтра, 31 мая, несколько жилых массивов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска останутся без горячей воды.


«Филиал "Тепловые сети" новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании приступает к испытаниям тепловых сетей на плотность и прочность от Кировской районной котельной (цех № 1). Отключение горячей воды — с 31 мая по 10 июня (максимальный срок)», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска


Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных дефектов.


В Кировском районе без горячей воды останутся:


улицы Комсомольская,  Чигорина,  Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив);


Бетонная, Бурденко, Тульская,  Мира;  


Петухова, Зорге, Громова, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив); 


Акатуйский жилмассив;


Северный проезд.


В Ленинском районе отключат Станиславский жилмассив.


«Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 8 часов 30 мая. Испытания теплосетей продлятся с 31 мая до 6 июня. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта», — рассказали в мэрии.


Дополнительную информацию можно получить по телефонам:


051 — единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;


289-01-47 – начальник смены филиала «Тепловые сети»;


289-08-66, 289-08-81, 289-07-65 — диспетчерский пункт 2-го района филиала «Тепловые сети» новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.


В этом году теплоиспытания в Новосибирске начались 23 мая.

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