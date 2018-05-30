Видео: полиция объявила в розыск мужчину за преступление против ребёнка

Подозреваемый был одет в брюки и куртку, которые похожи на униформу

Новосибирские полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с хриплым голосом, которого подозревают в особо тяжком преступлении.







Ориентировку с видео распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.







Как сообщается в ориентировке, мужчине на вид 45–50 лет, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза, хриплый голос. Рост подозреваемого — около 165 сантиметров.







«Был одет в брюки и куртку синего цвета, похожие на рабочую униформу», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.







В пресс-службе уточнили, что этого мужчину подозревают в «особо тяжком преступлении в отношении ребёнка». Подробности дела в полиции не раскрыли, но пояснили, что происшествие случилось в Центральном районе Новосибирска.







Всех, кому что-либо известно о мужчине на видео и его местонахождении, полицейские просят позвонить в уголовный розыск по телефонам: 232-82-58 или 232-21-87.









