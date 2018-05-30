На двух аварийных переездах под Новосибирском поставили видеокамеры

За 5 месяцев водители нарушили правила пересечения железнодорожных переездов 5 раз 
За 5 месяцев водители нарушили правила пересечения железнодорожных переездов 5 раз 

За май в Новосибирской области на 7 интенсивных железнодорожных переездах Западно-Сибирской железной дороги появились видеокамеры.


«В их числе два регулируемых переезда, которые по статистике можно назвать самыми аварийными в Новосибирской области. Это переезд 38 км на станции Бердск и 52 км перегона Искитим-Бердск (в селе Лебедевка Искитимского района). С 2005 года на каждом из них из-за грубых нарушений водителями автотранспорта правил произошло по 4 ДТП», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Также камеры появились на 19 км станции Юность (на пересечение с улицей Одоевского в Матвеевке), 35 км станции Крахаль, 118 км перегона Тогучин-Изынский, 7 км станции Пашино и Бурлинский переезд станции Новосибирск-Главный. «Установка оборудования видеофиксации на переездах будет продолжена», — отметили в ЗСЖД.


За пять месяцев 2018 года на переездах региона зафиксировано 93 нарушения правил их пересечения. «Основными нарушениями остаются пересечение переезда на запрещающий сигнал светофора, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах. В 2018 году по вине водителей в регионе уже произошло ДТП на одном из переездов», — рассказали в пресс-службе дороги.


В середине мая  в Новосибирской области начали применять новую технологию оповещения водителей и пешеходов о приближении поездов к переезду. На железнодорожном переезде Новосибирск-Западный — Обь появились светодиодные устройства, которые в тёмное время суток проецируют красный сигнал на проезжую часть.

Прочтений: 199
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено