На двух аварийных переездах под Новосибирском поставили видеокамеры

За 5 месяцев водители нарушили правила пересечения железнодорожных переездов 5 раз

За май в Новосибирской области на 7 интенсивных железнодорожных переездах Западно-Сибирской железной дороги появились видеокамеры.







«В их числе два регулируемых переезда, которые по статистике можно назвать самыми аварийными в Новосибирской области. Это переезд 38 км на станции Бердск и 52 км перегона Искитим-Бердск (в селе Лебедевка Искитимского района). С 2005 года на каждом из них из-за грубых нарушений водителями автотранспорта правил произошло по 4 ДТП», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





Также камеры появились на 19 км станции Юность (на пересечение с улицей Одоевского в Матвеевке), 35 км станции Крахаль, 118 км перегона Тогучин-Изынский, 7 км станции Пашино и Бурлинский переезд станции Новосибирск-Главный. «Установка оборудования видеофиксации на переездах будет продолжена», — отметили в ЗСЖД.





За пять месяцев 2018 года на переездах региона зафиксировано 93 нарушения правил их пересечения. «Основными нарушениями остаются пересечение переезда на запрещающий сигнал светофора, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах. В 2018 году по вине водителей в регионе уже произошло ДТП на одном из переездов», — рассказали в пресс-службе дороги.





В середине мая в Новосибирской области начали применять новую технологию оповещения водителей и пешеходов о приближении поездов к переезду. На железнодорожном переезде Новосибирск-Западный — Обь появились светодиодные устройства, которые в тёмное время суток проецируют красный сигнал на проезжую часть.