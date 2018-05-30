Работодатели пожаловались на воровство и лень практикантов
Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру выяснили, как работодатели Новосибирска относятся к практикантам.
Специалисты опросили 740 работодателей. Оказалось, что больше половины из них планируют этим летом принимать студентов на практику.
«Почти 40% опрошенных рассказали, что постоянно берут студентов на практику, а 16% признались, что в 2018 году будут делать это впервые. 6% работодателей Новосибирска этим летом решили отказаться от практикантов, хотя раньше принимали их. А 38% отметили, что никогда не брали на лето студентов и не собираются», — передают специалисты портала.
При этом 5% опрошенных рассказали, что у них случались неприятные истории, связанные с практикантами.
В частности, работодатели пожаловались на воровство товарно-материальных ценностей, лень и отказ от выполнения задач, а также на неожиданное исчезновение студентов до завершения практики.
По мнению 63% респондентов, студентам стоит давать самую простую и монотонную работу, на которую обычно не хватает времени у обычных работников. 36% уверены, что практиканты должны работать наравне со всеми. И только 1% представителей новосибирских компаний считают, что учащиеся вообще не должны приходить на место практики и мешать работать сотрудникам — все нужные для вуза документы им и так подпишут.
Треть работодателей Новосибирска считают, что выплачивать студентам деньги за прохождение практики не нужно. А чуть больше половины отметили, что зарплата должна быть выплачены, но чисто символическая. 17% опрошенных ответили, что практиканты за свою работу должны получать такой же оклад, как обычные сотрудники принимающей компании.
82% респондентов рассматривают учащихся на практике в качестве будущих работников и готовы принимать лучших из них к себе в компанию. 18% работодателей Новосибирска отметили, что у них и так хватает сотрудников и обычно они не воспринимают практикантов как потенциальных соискателей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной