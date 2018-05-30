Отец попал под два уголовных дела из-за алиментов и отправился отрабатывать долг в лесхоз

Сибиряк накопил долг на 200 тысяч рублей
Сибиряк накопил долг на 200 тысяч рублей

Суд Бердска отправил работать в лесхоз отца, который два раза попал под уголовное дело по алиментам.


37-летний мужчина накопил долг на 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судебных приставов по НСО


Сначала мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. «Но недобросовестный папа решил не вставать на путь исправления и продолжил безответственно относиться к своему 12-летнему сыну. Он не оказывал ему материальной помощи и в воспитании участия не принимал», — говорится в сообщении приставов.


Мужчина попал под уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов), его осудили условно с испытательным сроком 6 месяцев.


«Однако нерадивого отца это не остановило, он не прекратил игнорировать законные требования судебных приставов оплатить задолженность и надеялся на русское "авось". Мужчина не предпринимал ни одной попытки к официальному трудоустройству и игнорировал требования судебного пристава-исполнителя обратиться в Центр занятости населения.


В период испытательного срока, назначенного судом, мужчина за два месяца накопил задолженность по алиментам в размере 23 000 рублей и оплачивать её не собирался», 


— описали ситуацию приставы.


Поэтому в отношении него снова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ.


В итоге должник раскаялся и признал свою вину. Ему назначили 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства.


Сейчас мужчина находится на исправительных работах в Бердском лесхозе.


А в середине мая судебные приставы рассказывали о том, как 36-летнюю неплательщицу алиментов из Новосибирска отправили в исправительную колонию общего режима.

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