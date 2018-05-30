Новосибирские блогеры поменяли местами педали в «Жигулях» и проехались на них

«Газ» оказался на месте «тормоза» и доставил хлопот водителю
«Газ» оказался на месте «тормоза» и доставил хлопот водителю

Новосибирские видеоблогеры с канала «Гараж 54» продолжают экспериментировать — на этот раз они решили поменять местами педали в «Жигулях» и посмотреть, что изменится для водителя. Видеоролик выложили на своём канале в YouTube.


После того, как расположение педалей «газ», «тормоз» и «сцепление» было заменено, блогеры прокатились на этом автомобиле. Эксперимент проводили на одном из новосибирских автодромов.


Перед тем, как стартовать, ведущий канала Владислав Барашенков старался запомнить новое расположение педалей, отметив, что ногам уже в начале неудобно.


«Левой ногой на газ жать — вообще непривычно. <…> Когда едешь спокойно, ощущение, что понимаешь, где какие педали. Как только начинаешь что-нибудь придумывать — тронуться в горочку — уже всё. <…> Всё ломается в голове: куда жать? Надо остановиться — жмёшь на газ. Газ классно посередине сделали, вместо тормоза. Она [машина] раз — и поехала. И думаешь, что же происходит-то? Начинается просто нажимание беспорядочное на педали. И, в конце концов, всё-таки попадаешь на тормоз. <…> Но ты уже проехал метров 10-15», — поделился впечатлениями в видеоролике Барашенков.



Ранее видеоблогеры с канала «Гараж 54» поставили точку в судьбе «Жигулей», использовавшихся при создании автокачелей. Они расплющили автомобиль при помощи экскаваторов.


Прочтений: 2351
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено