Новосибирские блогеры поменяли местами педали в «Жигулях» и проехались на них

«Газ» оказался на месте «тормоза» и доставил хлопот водителю

Новосибирские видеоблогеры с канала «Гараж 54» продолжают экспериментировать — на этот раз они решили поменять местами педали в «Жигулях» и посмотреть, что изменится для водителя. Видеоролик выложили на своём канале в YouTube.







После того, как расположение педалей «газ», «тормоз» и «сцепление» было заменено, блогеры прокатились на этом автомобиле. Эксперимент проводили на одном из новосибирских автодромов.







Перед тем, как стартовать, ведущий канала Владислав Барашенков старался запомнить новое расположение педалей, отметив, что ногам уже в начале неудобно.







«Левой ногой на газ жать — вообще непривычно. <…> Когда едешь спокойно, ощущение, что понимаешь, где какие педали. Как только начинаешь что-нибудь придумывать — тронуться в горочку — уже всё. <…> Всё ломается в голове: куда жать? Надо остановиться — жмёшь на газ. Газ классно посередине сделали, вместо тормоза. Она [машина] раз — и поехала. И думаешь, что же происходит-то? Начинается просто нажимание беспорядочное на педали. И, в конце концов, всё-таки попадаешь на тормоз. <…> Но ты уже проехал метров 10-15», — поделился впечатлениями в видеоролике Барашенков.











Ранее видеоблогеры с канала «Гараж 54» поставили точку в судьбе «Жигулей», использовавшихся при создании автокачелей. Они расплющили автомобиль при помощи экскаваторов.





