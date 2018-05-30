Новосибирцы не вошли в число сибиряков с самыми высокими зарплатами

Новосибирцы зарабатывают на 1450 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири
Новосибирцы зарабатывают на 1450 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири

Аналитики Новосибирстата подсчитали средние зарплаты жителей Сибирского федерального округа (СФО) за первые три месяца 2018 года. Новосибирская область не вошла в число регионов с самым высоким заработком.


У новосибирцев среднемесечная зарплата составила 33465 рублей, что на 1450 рублей меньше, чем в целом по СФО (34915 рублей).


Самые высокие зарплаты в Новосибирской области, по подсчётам аналитиков, — у представителей финансовой и страховой сферы — примерно 62559 рублей в месяц, специалистов сферы информации и связи — 58026 рублей, а также работников, занятых добычей полезных ископаемых, — 43356 рублей, и представителей научной и технической сферы — 40761 рублей.


У учителей зарплаты, в среднем, составили 28869 рублей в месяц, а у врачей и социальных работников — примерно 34881 рублей. Самый низкий заработок — у людей, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 18793 рублей.


В целом по Сибири самые высокие зарплаты у жителей Красноярского края — 41861 рублей в месяц, а меньше всего зарабатывают в Республике Алтай — средняя зарплата алтайцев составила 27294 рублей в месяц.


Ранее была опубликована статистика об уровне бедности в Новосибирской области — зарплата богатейших новосибирцев в 11 раз превысила доходы бедняков.


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