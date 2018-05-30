«Сузуки» не пропустил «Тойоту» и врезался в бетонный забор на Богаткова

«Тойота» протащила «Сузуки» несколько метров

Вечером 29 мая на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Crown и Suzuki Swift.







Обе иномарки двигались по Богаткова со стороны Кирова в сторону Воинской: Crown — в правом ряду, Suzuki — в левом.







«У дома № 76 [по улице Б.Богаткова] Suzuki решил перестроиться и не пропустил Crown. После столкновения ‘’Кроун’’ протащил ‘’Сузуки’’ несколько метров. Suzuki врезался в бетонный забор», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».







По данным аваркомов, в аварии пострадавших нет. Столкновение случилось примерно в 22:10.







Обе иномарки получили повреждения





Ранее на пересечении Бердского шоссе под Новосибирском столкнулись автомобиль Chevrolet и КАМАЗ — водителя «Шевроле» увезли врачи скорой помощи.

