«Сузуки» не пропустил «Тойоту» и врезался в бетонный забор на Богаткова
Вечером 29 мая на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Crown и Suzuki Swift.
Обе иномарки двигались по Богаткова со стороны Кирова в сторону Воинской: Crown — в правом ряду, Suzuki — в левом.
«У дома № 76 [по улице Б.Богаткова] Suzuki решил перестроиться и не пропустил Crown. После столкновения ‘’Кроун’’ протащил ‘’Сузуки’’ несколько метров. Suzuki врезался в бетонный забор», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
По данным аваркомов, в аварии пострадавших нет. Столкновение случилось примерно в 22:10.
Ранее на пересечении Бердского шоссе под Новосибирском столкнулись автомобиль Chevrolet и КАМАЗ — водителя «Шевроле» увезли врачи скорой помощи.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus