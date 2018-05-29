Видео: в Толмачёво загорелись два жилых дома

Один из домов горел открытым огнём

Вечером 29 мая в посёлке Толмачёво Новосибирского района загорелись два частных дома. Пожар произошёл на улице Центральной, сообщил корреспонденту НГС очевидец Сергей Фоминых.







«Действительно, горят два частных домах. На тушение привлечены силы по повышенному номеру. К прибытию на место вызова первых пожарных подразделений было установлено, что один из частных домов горит открытым огнём. Пошло распространение на второй частный дом. <...> Площадь пожара составляла порядка 200 метров», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





По словам Винакова, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Он отметил, что причину возгорания установят позже.



На момент публикации новости, по словам очевидца, очаг пожара уже был устранён.











Напомним, ночью 29 мая случился пожар в ресторане «IL Патио» в Центральном районе Новосибирска — до прибытия пожарных из здания вышли двадцать человек.

